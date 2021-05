Intel encouragerait l’adoption de la norme ATX12VO pour ses processeurs Alder Lake-S

Vous vous souvenez de l’ATX12VO, une norme lancée par Intel l’année dernière ? Figurez-vous que l’entreprise souhaiterait populariser ce format grâce à ses processeurs Alder Lake-S et ses cartes mères série 600 ; c’est en tout cas ce qui ressort d’une note interne partagée par VideoCardz.

Remettons les choses dans leur contexte : le « 12VO » de la norme ATX12VO signifie « 12 V Only ». Concrètement, ce format remplace le traditionnel connecteur 24 broches de la carte mère par un 10 broches. Ce dernier se focalise exclusivement sur le 12 V au détriment des rails 3,3 et 5 V ; la carte mère se charge elle-même de convertir les tensions aux valeurs adaptées aux différents composants. L’intérêt : une meilleure efficacité pour le système selon les chiffres d’Intel et des coûts de production moindres pour les fabricants d’alimentations, bien que cette norme impose logiquement à ceux-ci d’ajouter des convertisseurs de tension sur leurs produits.

L’ATX12VO pour les systèmes d’entrée de gamme ?

Pour en revenir à l’argument relatif à une meilleure efficacité énergétique, nos confères de Tom’s Hardware US rapportent qu’Intel argue qu’avec 20 W soutirés, une alimentation ATX12VO 500W 80 PLUS Gold offre une efficacité énergétique allant jusqu’à 83 %, contre 64 % seulement pour un bloc ATX 500W 80 PLUS Gold. Cette efficacité accrue est surtout valable à faible charge ou au repos. Par conséquent, elle pourrait s’avérer pertinente avec l’architecture hybride des processeurs Alder Lake, lesquels associent deux types de cœurs CPU (Gracemont et Golden Cove).

Dans ce contexte, il est envisageable que l’implémentation de cette norme ATX12VO se borne aux cartes mères d’entrée de gamme et à certains systèmes préconstruits. Selon VideoCardz, fabricants de cartes mères et de blocs d’alimentation seraient pour l’instant assez réticents à l’idée de généraliser l’ATX12VO : cela leur imposerait de revoir leur catalogue, ce qui engendrait logiquement des coûts importants. Par ailleurs, pour ceux qui se demanderaient si l’acquisition d’une carte mère ATX12VO impose de changer de bloc d’alimentation, sachez que la plupart des fabricants proposent un adapteur. Toutefois, cette solution se fait au détriment du meilleur rendement avancé par Intel. Vous l’aurez compris, sans même évoquer AMD, il est probable que les deux solutions coexistent pendant plusieurs années.

Rappelons que les processeurs Alder Lake-S introduiront aussi un nouveau socket, le LGA1700.