Intel lance ses processeurs Xeon de 4e génération : jusqu’à 60 cœurs CPU

Après plusieurs reports, Intel lance enfin ses processeurs Xeon Scalable de 4e génération, Sapphire Rapids (également déclinés dans versions HEDT). Cette gamme comprend les versions “classiques” et Max, celles dotées de HBM. L’entreprise dégaine également ses GPU Max pour centres de données, alias Ponte Vecchio. Pas de faille temporelle : Intel avait présenté certaines facettes de ces CPU et GPU Max en novembre dernier, mais il s’agit désormais du lancement officiel.

La gamme englobe 52 processeurs et propose 60 cœurs CPU au mieux. AMD et ses EPYC 9004 Genoa à 96 cœurs conserve donc son leadership sur ce terrain. C’est toutefois une belle hausse pour Intel, de 50 %, puisque la précédente génération, celle des Xeon Ice Lake, plafonne à 40 cœurs CPU. La société communique des gains de performances générationnels pour diverses charges de travail dans plusieurs diapositives ; nous avons retenu celle ci-dessous.

Nœud Intel 7, jusqu’à 60 cœurs CPU

Ces processeurs Sapphire Rapids sont fabriqués grâce au processus de gravure Intel 7 (10 nm). Ils prennent en charge l’interface PCIe 5.0 (jusqu’à 80 lignes), la mémoire DDR5 (jusqu’à 8 canaux de DDR5-4800 pour une capacité totale de 1,5 To) et l’interface CXL 1.1. Les 52 références sont réparties dans les séries Max, Platinum, Gold, Silver et Bronze. Notez que la plate-forme Xeon Scalable de 4e génération prend en charge les configurations à 1, 2, 4 et 8 sockets. Concernant les tarifs, ils débutent à 415 dollars et atteignent 17 000 dollars pour le fleuron de la gamme, le Xeon Scalable Platinum 8490H. Diversité aussi du côté des TDP, ces derniers variant de 125 à 350 W.

Intel On Demand

Surtout, si tous les processeurs prennent en charge l’AVX-512, le Deep Leaning Boost et les nouvelles instructions Advanced Matrix Extensions (AMX), les Sapphires Rapids bénéficient de plusieurs dispositifs et technologies d’accélération qui peuvent être activés d’office ou acquis ultérieurement par le biais du service Intel On Demand (achat de licences qui débloquent certaines fonctionnalités). L’idée derrière ce concept est de permettre aux clients d’activer et de payer uniquement les fonctions dont ils ont besoin, tout en offrant une voie de mise à niveau future qui ne nécessite pas l’achat de nouveaux serveurs ou processeurs. Au lieu de cela, les clients peuvent choisir d’utiliser des moteurs d’accélération pour augmenter les performances : les puces ont toutefois des capacités d’accélération variables.

En pratique, Intel propose quatre types d’accélérateurs : le Data Streaming Accelerator (DSA), le Dynamic Load Balancer (DLB), l’In-Memory Analytics Accelerator (IAA) et enfin le Quick Assist Technology (QAT).

© Intel

Comme indiqué ci-dessus, tous les processeurs ne possèdent pas la même quantité d’accélérateurs. Les Xeon Sapphire Rappids XCC sont les seuls à posséder quatre dies en tout, chaque die disposant d’un accélérateur de chaque type (IAA, QAT, DSA, DLB).

CPU et GPU Max

Les CPU Max ont la particularité d’embarquer de la mémoire HBM2e. La gamme propose de 32 à 56 cœurs max.

Nous vous invitons à consulter notre précédente actu pour plus d’informations sur les caractéristiques de cette série ainsi que sur les GPU Max.

Intel Optane Persistent Memory 300

Enfin, Intel a également présenté des modules DIMM de mémoire persistante Optane de dernière génération, Intel Optane Persistent Memory 300, nom de code Crow’s Pass. Proposée dans des capacités de 128, 256 et 512 Go, elle fonctionne en DDR5-4400, contre DDR4-3200 pour la précédente génération. Les DIMMs ont toujours un TDP de 15 W.

Intel affirme que la série 300 booste de 56 % la bande passante séquentielle et de 214 % la bande passante dans les charges de travail aléatoires.