Les caractéristiques des plateformes Intel C741 / W790

Intel présentera ses processeurs HEDT Sapphire Rapids et leur plateforme dans quelques heures. Il ne devrait pas y avoir de grandes surprises, puisque le divulgateur HXL avait livré plusieurs diapositives officielles dès début décembre. Il récidive, cette fois avec une diapositive détaillant les chipsets C741 et W790.

© Intel

Elle révèle que la gamme est divisée en deux segments. Le chipset C741 concerne les CPU de serveurs Sapphire Rapids-SP et les Sapphire Rapids-SP avec HBM intégrée (également appelés Xeon Max ; ces puces ont fait l’objet d’une présentation il y a deux mois). Le chipset W790 qui nous intéresse ici est conçu pour les processeurs HEDT Sapphire Rapids.

Chipset W790

Le PCH W790 « Fishhawk Falls » prend en charge 16 lignes PCIe 4.0, 12 lignes PCIe 3.0, et 8 ports SATA 3.0. À cela s’ajoute bien sûr les lignes directement prises en charge par les CPU : 112 lignes pour les Xeon W-3400, 64 lignes pour les Xeon W-2400.

Concernant la mémoire, les processeurs Intel Xeon W-3400 supportent 8 canaux de DDR5 et les Xeon W-2400 4 canaux DDR5. Les capacités maximales sont de 4 To et 2 To respectivement, et la vitesse native de 4800 MT/s.

Pour finir, Intel liste les principales caractéristiques ci-dessous :

Intel vPro pour stations de travail avec la technologie d’administration avancée d’Intel

Fonctions de gestion à distance, de virtualisation et de sécurité conformes aux PC d’entreprise

Support intégré d’Intel Wi-Fi 6E avec W790 & W680

Technologie Intel Platform Trust (C741, C621, C621A, C422 & X299 Limited)

Intel Boot Guard

Connexion DMI jusqu’à x8 entre le processeur et le chipset

Support intégré USB 3.2 Gen 2×2 (20G) avec W790 & W680

Lignes PCIe 4.0 du chipset avec W790 et W680

Support de la connexion Intel Ethernet (I219-LM intégré / I225-LM dédié).

Xeon W-3400 et Xeon W-2400

L’offre de CPU est très large, du Xeon W3-2423 à 6 cœurs / 12 threads au Xeon W9-3495X à 56 cœurs / 112 threads. Tout ces processeurs exploitent l’architecture Golden Cove et sont gravés en Intel 7 (10 nm).

© Intel © Intel