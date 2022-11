Intel lance son service ‘On Demand’

Intel a officiellement dévoilé son programme Intel On Demand qui accompagnera le lancement de ses processeur Xeon Scalable Sapphire Rapids C’est un système de paiement à la demande pour activer certaines fonctionnalités optionnelles via le SDSi (Software Defined Silicon).

© Intel © Intel

Les Xeon de 4e génération propose des modules ainsi que des technologies de sécurité non nécessaires à certains clients. Le système Intel On Demand doit apporter une flexibilité supplémentaire en permettant de les activer à mesure que les centres de données évoluent, soit par le biais du cloud ou d’activations logicielles. La liste des technologies qu’Intel veut rendre disponibles à la demande comprend les Software Guard Extensions, le Dynamic Load Balancer (DLB), l’Intel Data Streaming Accelerator (DSA), l’Intel In-Memory Analytics Accelerator (IAA), l’Intel In-Memory Analytics Accelerator et l’Intel QuickAssist Technology (QAT) pour accélérer des charges de travail spécifiques.

Des relents d’Intel Updrade Service

Ce programme Intel On Demand rappellera peut-être à certains d’entre vous l’Intel Upgrade Service. Cette initiative assez controversée, lancée en 2010 et rapidement abandonnée, permettait de débloquer certaines fonctionnalités supplémentaires en payant un surcoût ; le client obtenait un code à activer sous Windows 7. Cette politique s’appliquait à certains Pentium et Core i3 de l’époque.

Heureusement, pour le moment, Intel on Demand devrait être cantonné aux serveurs et à la plateforme Xeon. Les contours de ce programme restent assez flous, mais vous l’aurez compris, il ne concerne pas le grand public. À la question “Qu’est-ce qu’Intel On Demand ?”, l’entreprise répond : “Adaptez votre investissement dans l’infrastructure aux exigences de votre entreprise grâce aux offres professionnelles d’Intel basées sur l’API qui offrent une consommation et des configurations flexibles. Si vous souhaitez tirer parti d’Intel On Demand, veuillez vous adresser à votre fournisseur d’équipements ou à un représentant d’Intel” ; nous avons connu réponse plus claire.

Les entreprises H3C, HPE, Inspur, Lenovo, Supermicro, PhoenixNAP et Variscale participent à ce programme. Quant aux processeurs Xeon Scalable Sapphire Rapids, Intel doit les présenter le 10 janvier 2023.

Source : Intel