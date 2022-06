Intel met discrètement à jour son pilote graphique pour supporter l’Arc A730M

Drôle de pratique chez Intel : l’entreprise a re-publié son pilote graphique ARC 30.0.101.1735, initialement déployé la semaine dernière, pour y ajouter le support de carte graphique mobile Arc A730M. Cette « nouvelle » version conserve le même numéro, même si techniquement, elle est donc différente de la première.

Crédit : Intel

Selon plusieurs sources, les problèmes de pilotes serait la principale raison du retard des cartes graphiques Arc Alchemist mobiles / desktop. En soit, mettre régulièrement à jour les pilotes n’est pas un mal, bien au contraire ; simplement on voit mal pourquoi Intel n’a pas simplement lancé une nouvelle version. Ce pilote ajoute notamment un support pour le jeu Sniper Elite 5 pour les cartes graphiques Arc A350M, A370M, et désormais A730M.

Des performances proches des GeForce RTX 3050 / 3060 mobiles

Quoi qu’il en soit, l’Arc A730M, référencée au sein d’un PC portable pou la première fois à la mi-mai, est la première référence à exploiter le GPU ACM-G10, en attendant l’Arc A770M. Les cartes graphiques des séries A300 et A500 héritent d’un GPU ACM-G11.

L’Intel Arc A730M possède 24 Xe-Cores et 12 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de 192 bits. Hier, nous avons eu premier aperçu de ses performances grâce à des résultats 3DMark et quelques jeux. Cette solution semble se situer à peu près au niveau des GeForce RTX 3060 / RTX 3050 mobiles selon les scénarios.

Gamme Intel Arc Alchemist mobile

Référence Arc A350M Arc A370M Arc A550M Arc A730M Arc A770M GPU DG2-128 (ACM-G11) DG2-128 (ACM-G11) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) Cœurs Xe 6 8 16 24 32 Unités d’exécution 96 128 256 384 512 Cœurs FP32 768 1024 2048 3072 4096 Fréquence GPU 1150 MHz 1550 MHz 900 MHz 1100 MHz 1650 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit 128-bit 192-bit 256-bit TGP 25-35W 35-50W 60-80W 80-120W 120-150W

Source : Intel via VideoCardz