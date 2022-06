L’Intel Arc A730M à l’épreuve de 3DMark et de trois jeux

Un utilisateur de Weibo a livré des premiers résultats pour la carte graphique mobile Intel Arc A730M ; de benchmarks synthétiques (3DMark TimeSpy / Fire Strike) et dans quelques jeux. L’individu, qui se fait appeler Golden Pig Upgrade, a mis à l’épreuve la carte graphique d’Intel installée au sein d’un ordinateur portable Machenike Dawn Discovery Edition 2022 embarquant aussi un processeur Intel Core i7-12700H (14 cœurs / 20 threads) et 16 Go de DDR5-4800.

Crédit : Intel

Avant tout, rappelons que l’Arc A730M s’appuie, comme l’Arc A770M, sur un GPU ACM-G10. Elle possède 24 cœurs Xe et 12 Go de GDDR6 sur une interface de 192 bits. L’ensemble de la gamme de cartes graphiques mobiles Intel est présentée dans le tableau suivant.

Carte graphique Arc A350M Arc A370M Arc A550M Arc A730M Arc A770M GPU DG2-128 (ACM-G11) DG2-128 (ACM-G11) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) Xe Cores 6 8 16 24 32 Unités d’exécution 96 128 256 384 512 Cœurs FP32 768 1024 2048 3072 4096 Fréquence GPU 1150 MHz 1550 MHz 900 MHz 1100 MHz 1650 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit 128-bit 192-bit 256-bit TGP 25-35W 35-50W 60-80W 80-120W 120-150W

Scores 3DMark

Commençons par les résultats 3DMark. Dans TimeSpy, l’ordinateur portable obtient un score global de 10 138 points, avec un score graphique de 10 107 points et un score CPU de 10 321 points. Pour la comparaison, la base de données 3DMark contient les résultats d’un PC armé d’un Core i7-11800H et d’une RTX 3060 mobile. Cette machine a un score global de 10 546 points, GPU de 10 269 points et CPU de 12 455 points. Dans Fire Strike, le PC muni de la carte graphique Arc réalise un score de 23 090 points.

Crédit : Weibo Crédit : Mechanike

Crédit : TimeSpy Crédit : Notebookcheck

Résultats dans trois jeux

Venons-en aux jeux. Les fréquences d’image moyennes obtenues dans Metro Exodus, Assassin’s Creed Odyssey et F1 2020 sont consignées dans le tableau ci-dessous. Les prestations de l’Arc A730M se rapprochent de celles des GeForce RTX 3060 / RTX 3050 mobiles selon les titres. Notez que le jeu Shadow of The Tomb Raider crachait systématiquement ; par ailleurs, Golden Pig Upgrade n’indique pas s’il a activé le DTT (Dynamic Tuning Driver).

Jeu IPS max IPS moyen IPS min Définition Qualité Metro Exodus 122,44 70 9,57 1920 x 1080 High Metro Exodus 97,02 55 9,30 2560 x 1440 High F1 2020 133 123 106 1920 x 1080 High F1 2020 105 95 84 2560 x 1440 High Assassin’s Creed Odyssey 64 38 10 1920 x 1080 Very High Assassin’s Creed Odyssey 71 32 9 2560 x 1440 Very High

Crédit : Weibo

Source : Golden Pig Upgrade (Weibo) via Tom’s Hardware US et VideoCardz