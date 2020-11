Intel propose une carte Wi-Fi 6E, l’AX210

Intel lance sa première carte Wi-Fi 6E, l’Intel Wi-Fi 6E AX210. Comme son nom l’indique, cette carte au format M.2 2230 propose une connectivité Wi-Fi 6E, autrement dit 802.11ax.

Contrairement au Wi-Fi 6 classique, qui se limite aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz, le Wi-Fi 6E ajoute la bande 6 GHz. Comme la 5 GHz, celle-ci jouit des mêmes qualités et défauts : des débits améliorés et une latence réduite, au prix d’un signal plus fragile et donc d’une portée diminuée. Ses canaux ont une taille de 160 Hz chacun.

Peu de routeurs compatibles pour le moment

Cette carte Intel Wi-Fi 6E AX210 pourra donc s’intégrer dans des PC portables ou cartes mères proposant un port adéquat. Pour bénéficier de ce standard, encore faut-il un routeur compatible WiFi 6E, comme l’Asus ROG Rapture GT-AXE11000.

Pour l’instant proposée sur le marché chinois, elle est aussi disponible sur Newegg à un tarif de 33 dollars.