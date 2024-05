iPad Pro M4 : le HDR de son écran OLED est buggé, une solution logicielle arrive

Les iPad Pro équipés de la puce M4 et d’écran OLED rencontrent quelques petits problèmes d’affichage. Il semblerait qu’un glitch affecte le mode HDR des tablettes, faisant apparaître et scintiller des anomalies sur certaines nuances de couleur.

©Apple

Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d’iPad Pro et Air à l’occasion d’un événement spécialement dédié à ses tablettes, le “Let Loose”. Il a été possible d’apprendre les quelques améliorations devant intégrer les appareils de la firme à la pomme croquée notamment leur SoC et leurs écrans.

Si l’iPad Air n’évolue pas énormément et se trouve être une amélioration “basique” des modèles précédents, l’iPad Pro, lui, a eu le droit à quelques changements intéressants. Pour commencer, les tablettes haut de gamme ont fait le saut vers des puces Silicon M4 en faisant l’impasse sur la M3.

Cela permet à l’iPad Pro M4 de proposer une puissance de calcul supérieure et de gérer des tâches plus complexes qu’auparavant, notamment dans le domaine de l’IA. Autre gros changement, les tablettes sont mises à la page en matière d’affichage et comme prévu, les iPad Pro 2024 sont bel et bien équipés d’écrans OLED.

©Apple

Si cette amélioration est bienvenue, il semblerait qu’elle ne soit pas sans défaut. Les écrans OLED des tablettes présentent effectivement un problème avec son mode HDR, particulièrement visible sur les nuances de bleu.

L’écran OLED ou la puce M4 en faute ?

Ce glitch des couleurs est assez étrange et peut être assez dérangeant, heureusement il n’apparaît que sous certaines circonstances. Ce problème affecte spécifiquement donc certaines nuances de bleu comme le bleu marine et l’indigo, les rendant presque blancs à l’écran.

L’anomalie est particulièrement visible sur les plis des vêtements des personnages affichés à l’écran. Elle semble scintiller et peut ressembler à une tache d’encre mouvante ou à une toile d’araignée. Étrangement, ce problème de scintillement du mode HDR de l’iPad OLED n’est pas présent sur les autres appareils de la firme équipés de dalles similaires. Par exemple, l’iPhone 15 Pro ne semble pas affecté.

Il est donc possible que ce glitch ne soit pas dû aux écrans OLED en eux-mêmes mais plutôt au logiciel des tablettes et au moteur de traitement de l’image. Sachant que l’iPad Pro 2024 est le premier appareil d’Apple à utiliser la nouvelle puce M4, il ne serait pas étonnant de voir quelques loupés dans le développement de la machine.

De plus, un précédent rapport suggérait que le retard pris par la tablette haut de gamme pouvait être dû à des problèmes de développement de l’appareil et potentiellement du SoC. Si cela reste un problème extrêmement mineur, il est possible qu’Apple ait légèrement “bâclé” le travail afin de ne pas retarder plus encore la sortie de l’iPad Pro M4.

©Apple

Évidemment, le géant de Cupertino est au courant du problème et cherche activement à le corriger via une future mise à jour logicielle. Il faut espérer que celle-ci ne tarde pas trop et qu’entre-temps d’autres problèmes affectant les tablettes ne fassent leur apparition.

Le mode HDR des iPad Pro M4 équipé d’écran OLED est buggé et des défauts visuels peuvent apparaître.

Ce sont les nuances de bleu qui sont affectées ; elles présentent un glitch pouvant ressembler à une tache d’encre blanche.

Le problème pourrait venir du logiciel des tablettes ; Apple travaille actuellement sur un correctif.

Source : iMore