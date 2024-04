Les iPad Pro passeraient directement à l’Apple M4, faisant l’impasse sur la puce M3

iPad Pro ©Ern Gan via Unsplash

Attendue très bientôt, la prochaine génération d’iPad Pro est toute proche. Bien qu’ils pourraient avoir subi des report à cause de la complexité de leur développement, les tablettes d’Apple devraient sortir en mai 2024.

Ceux-ci devraient être synonyme d’innovation pour la firme à la pomme croquée de par leur adoption de l’OLED pour leurs écrans. De plus, selon les rumeurs entourant les machines, les iPad Pro millésime 2024 seraient moins chers que prévu.

Il semblerait que les bonnes nouvelles s’enchaînent concernant ces machines puisqu’un nouveau rapport provenant d’une source anonyme sur X suggère que les tablettes pourraient faire plus qu’intégrer un nouvel écran. En effet, alors que les iPad Pro 2024 devaient intégrer la puce M3 d’Apple, ils feraient l’impasse sur ce SoC pour adopter une puce M4 inédite.

Ce choix d’Apple pourrait expliquer les retards des tablettes et promet également des performances accrues. Le saut générationnel dans la technologie des puces permettrait également une amélioration de la compatibilité avec l’IA en comparaison de la puce M3.

iPad Pro ©Daniel Romero via Unsplash

Des iPad Pro M4 pensés pour l’IA ?

Ces rumeurs sont étayées par la nomenclature utilisée par les nouvelles tablettes. Leur identifiant contenant le nombre 16 (iPad16) est particulièrement révélateur. En comparaison les modèles de tablettes M2 étaient étiquetés iPad14 tandis que les M3 pouvaient être trouvés sous le nom iPad15.

iPad16,3

iPad16,4

iPad16,5

iPad16,6

Cela suggèrerait donc qu’Apple serait bel et bien en train de travailler sur un nouveau type de SoC pour son prochain modèle de tablette. En revanche, la sortie “récente” de la puce M3 soulève également quelques questions concernant ces M4 inédites.

S’il est probable que la M4 soit donc pensée avec l’IA en tête, il est possible qu’Apple n’apporte que des modifications modérées à la nouvelle puce. Ainsi les M4 et les M3 pourraient partager des similitudes telles que quatre cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité.

iPad Pro M1 ©Daniel Romero via Unsplash

En revanche, pour différencier les SoC, le géant de Cupertino pourrait utiliser le nœud N3E de TSMC en 3 nm pour produire en masse les M4. Cette différence dans l’architecture pourrait offrir une amélioration dans la fabrication des puces. Il faut espérer que cela permette à l’entreprise de concevoir ses tablettes plus facilement et ainsi éviter les problèmes de rupture de stock.

L’annonce des iPad Pro est attendue lors du prochain événement “Let Loose” d’Apple le 7 mai 2024. Ce sera l’occasion pour la firme de mettre fin aux rumeurs et de présenter officiellement ses futures tablettes haut de gamme.

Les prochains iPad Pro avec écran OLED d’Apple pourraient faire l’impasse sur le dernier SoC M3 de la firme.

Les futures tablettes haut de gamme effectueraient un saut générationnel et adopteraient des puces M4 inédites.

Les SoC M4 seraient relativement similaires aux M3 mais seraient plus compétents en ce qui concerne l’IA.

Source : Wccftech