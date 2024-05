Les iPad Air 2024 sont décevants, Apple s’est concentré sur ses nouveaux iPad Pro

Apple vient de dévoiler ses nouvelles gammes de tablettes. Les iPad Air vont faire la transition vers la puce M2 et être proposés dans une version de 13 pouces tandis que les iPad Pro vont adopter des écrans OLED et utiliser un tout nouveau SoC : la Silicon M4.

iPad Pro 2024 ©Apple

À l’occasion d’un nouvel événement “Let Loose”, Apple permet à ses consommateurs d’en apprendre plus concernant ses futures tablettes. De nombreuses améliorations sont attendues en ce qui concerne les iPad millésime 2024.

De nombreuses informations pouvant être glanées auparavant sur Internet se sont révélées vraies. Que ce soit le passage à des écrans OLED sur les iPad Pro 2024 mais aussi le fait qu’ils pourraient faire l’impasse sur la puce M3.

Évidemment, Apple ne s’est pas contenté de parler de ses tablettes les plus chères et les modèles plus abordables, les iPad Air, ont également été mentionnés. Comme prévu, celles-ci devraient être disponibles cette année et proposer une version avec un écran plus grand.

Si l’évolution des iPad Air n’est que légère, Apple va améliorer significativement sa gamme de tablettes plus haut de gamme. L’entreprise va apporter des changements significatifs à ses iPad Pro pour que ceux-ci soient encore plus performants et ergonomiques.

©Apple

Pas grand chose de neuf pour les iPad Air 2024 ?

Pour commencer sa keynote, l’entreprise a donc abordé l’avenir de ses iPad Air. Les nouveaux modèles devraient être disponibles en deux versions distinctes, une de 11 pouces et une autre plus grande de 13 pouces.

Les iPad Air 2024 vont faire le saut vers les puces M2 et devraient profiter de différentes fonctionnalités IA afin d’optimiser le travail des utilisateurs. En revanche, les tablettes Apple vont continuer d’utiliser des écrans Retina et ne feront donc pas la transition vers la technologie OLED.

Ces nouvelles tablettes seront disponibles dès la semaine prochaine sans changer de prix. La version 11 pouces sera vendue 719 euros tandis que le modèle 13 pouces sera affiché au prix de 969 euros. Les iPad Air 2024 pourraient, cependant, décevoir certains utilisateurs.

Il semblerait qu’Apple se soit contenté du minimum en comparaison des iPad Pro. Le passage de la puce M1 à la M2 est bienvenu mais il est regrettable de faire l’impasse sur l’OLED ou un SoC plus performant encore comme le Silicon M3 qui équipe la génération de MacBook actuelle.

Apple confirme les iPad Pro M4 équipés d’écran OLED

Star de l’événement, les iPad Pro édition 2024 réservent plus de surprises aux utilisateurs de la marque à la pomme en comparaison des iPad Air. Ces modèles inédits seront plus performants mais aussi plus fins.

Également disponibles en 11 et 13 pouces, l’iPad Pro va bel et bien faire la transition vers l’OLED et utiliser une technologie spéciale nommée Tandem OLED. Apple annonce une luminosité d’au moins 1000 nits en SDR et HDR et de 1600 nits au maximum en HDR.

Plus intéressant encore, comme annoncé par les rumeurs, les iPad Pro vont intégrer une toute nouvelle puce maison, la Silicon M4. Celle-ci sera gravée en 3 nm et devrait rendre les tablettes bien moins énergivores tout en améliorant les performances.

©Apple

Encore une fois, d’après le géant de Cupertino, le GPU de la puce M4 serait quatre fois plus performante que la M2 tandis que le CPU serait 50% plus rapide. Le SoC devrait être alimenté par quatre P-Core et six E-Core mais aussi permettre l’utilisation de technologies telles que le mesh shading et le ray tracing.

Enfin, l’iPad Pro 2024 devrait également améliorer sa caméra arrière pour qu’elle atteigne 12 mégapixels. Le flash LiDAR de l’appareil sera, lui, assisté par l’intelligence artificielle pour permettre un meilleur scan des documents des utilisateurs.

Apple va rendre disponible ses iPad Pro à partir de la semaine prochaine également. Comme les iPad Air, ils sont déjà en précommande au prix de 1219 euros pour la version 11 pouces et 1569 euros pour le modèle 13 pouces.