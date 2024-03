iPad Pro OLED : la pénurie guette, il n’y en aurait pas pour tout le monde

iPad Pro M1 ©Daniel Romero (Unsplash)

Apple s’apprêterait à dévoiler de nouveaux modèles d’iPad Pro de 11 et 12,9 pouces équipés d’écrans OLED. Ces nouveaux appareils devraient également être équipés de la puce M3 déjà présentes dans les MacBook Air et Pro.

Si un rafraîchissement des tablettes d’Apple est bienvenue, un rapport récent suggère que la production de l’iPad Pro 11 pouces aurait pris du retard. Un problème qui n’affecterait apparemment pas la version de 12,9 pouces de la machine.

L’analyste Ross Young, dans un tweet réservé aux abonnés, sous-entend que les écrans OLED pour l’iPad Pro de 11 pouces pourraient donc être victime d’un rupture de stock. Actuellement ces écrans sont en production chez Samsung Display tandis que LG Display devrait commencer leur fabrication ce mois-ci seulement.

Une rupture de stock liée à l’approvisionnement des écrans OLED

Cette situation pourrait donc entraîner une pénurie de l’iPad Pro 11 pouces lors de son lancement, du moins par rapport au modèle de 12,9 pouces de la machine. Cependant, une fois que la production chez LG Display sera pleinement opérationnelle, Apple devrait pouvoir résoudre ces problèmes de disponibilité.

iPad Pro © Daniel Romero (Unsplash)

Selon les informations les plus récentes, la nouvelle gamme d’iPad Pro devrait être lancée vers la fin de mars ou en avril. De plus, Apple prévoit une version spéciale d’iOS 17.4 pour prendre en charge le nouveau matériel, qui sera disponible en même temps que les nouveaux iPads.

Autre bonne nouvelle, les iPad Pro OLED pourraient être moins chers que prévu. Bien qu’une augmentation du prix soit une évidence, celle-ci ne serait que d’une centaine de dollars ou euros (160$/€ précisément).

En revanche, les produits de la marque étant en général particulièrement onéreux, il faudrait compter au minimum 1070 euros pour la version la plus “abordable” de l’iPad Pro. En ce qui concerne les modèles les plus performants (et plus grands), le prix estimé serait de 1469 euros.

L’iPad Pro 14,1 pouces va-t-il subir le même sort ?

Enfin, les problèmes d’approvisionnement pourraient ne pas impacter un autre modèle d’iPad Pro prévu pour 2024. En effet, Apple serait également en train de travailler sur une version 14,1 pouces de l’appareil. La particularité de celui-ci par rapport au reste de la gamme serait qu’il serait dépourvu d’écran OLED.

Si on peut déplorer l’absence de la technologie sur cette machine, cela pourrait permettre à Apple d’éviter le problème de stock des versions 11 pouces. Évidemment, comme tout bon produit de la firme de Cupertino, ces iPad devraient se vendre facilement. Il reste à voir si ceux-ci subiront également une pénurie du même acabit. Néanmoins, ce ne serait pas étonnant, le casque Vision Pro d’Apple, lors de son lancement, avait rencontré un problème similaire.

Les iPad Pro OLED de 11 pouces pourraient être en rupture de stock après leur lancement.

Cette pénurie serait due à un retard d’approvisionnement des dalles OLED produites par LG Display.

Ce problème ne devrait en revanche pas affecter les modèles 12,9 pouces des tablettes Apple.

Source : X (anciennement Twitter)