Les iPad Pro 2024, iPad Air 6 et MacBook Air M3 pourraient débarquer d’ici fin mars

Plusieurs gammes de produits Apple pourraient être mises à jour à la fin du premier trimestre 2024. Plus précisément, de nouveaux iPad Pro OLED, iPad Air 6 et MacBook Air M3 seraient attendus pour la fin du mois de mars.

iPad Pro © Daniel Romero (Unsplash)

Apple pourrait lancer de nouveaux produits dans les prochains mois, à savoir un iPad Pro OLED, deux iPad Air 6 et deux MacBook Air M3 de 13 et 15 pouces, et une partie au moins de ces appareils serait déjà en cours de production.

OLED et changement de design pour les deux iPad Pro 2024

Selon Mark Gurman de chez Bloomberg, le prochain iPad Pro devrait être dévoilé par la firme d’ici la fin du mois de mars. La tablette pourrait profiter d’une refonte importante de son design, avec un nouveau châssis et un écran peut-être légèrement plus grand. Surtout, Apple intégrerait un affichage OLED dans les deux versions attendues de l’iPad Pro à la place de la technologie mini-LED sur la gamme actuelle.

La position des capteurs Face ID devrait être également modifiée, résolvant un problème dont souffrent les utilisateurs qui essaient d’utiliser la reconnaissance faciale ou la vidéoconférence tout en tenant leur tablette à l’horizontale. C’est en tout cas ce que laissent supposer certaines lignes de code présentes dans la bêta d’iOS 17.4, qui indiquent plus précisément que l’iPad doit être placé en mode paysage, avec la caméra en haut de l’écran, pendant la configuration de Face ID.

La technologie MagSafe serait également de la partie, autorisant une charge sans fil sur ces tablettes. Enfin, la prochaine version de l’iPad Pro pourrait embarquer une puce M3 et bénéficier d’un nouveau Magic Keyboard.

Un iPad Air 6 plus grand et plus rapide

iPad Air © Apple

Apple pourrait également lancer à la même date son iPad Air 6 en deux versions distinctes, avec ici aussi des changements côté design et fonctionnalités. Dotée d’une puce M2 (l’actuel iPad Air 5 doit se “contenter” d’un SoC M1), la tablette bénéficierait d’un écran de 12,9 pouces, contre 10,9 pouces sur la version actuelle de l’iPad Air. La fonctionnalité Face ID viendrait de son côté remplacer Touch ID.

La gamme MacBook Air profiterait elle aussi de l’arrivée de nouveaux modèles de 13 et 15 pouces dans les mois prochains. Les deux variantes actuelles pourraient laisser la place à des machines embarquant un SoC Apple M3, rationalisant la gamme.

Apple aurait déjà commencé à produire les nouveaux modèles d’iPad Pro et le MacBook Air M3 en version 13 pouces, pour un lancement prévu pour la fin du mois de mars. L’analyste Ming-Chi Kuo de TF International pense de son côté que l’entreprise vendra entre 6 et 8 millions d’iPad Pro OLED cette année, mais le prix élevé de ces nouveaux modèles et la concurrence des autres produits Apple pourraient nuire aux ventes.

TL;DR Apple prévoirait de lancer de nouveaux iPad Pro, iPad Air et MacBook Air à la fin du mois de mars.

La gamme iPad Pro profiterait d’un écran OLED.

De nombreux changements niveau design sont attendus.

