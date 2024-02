Les iPad Pro 2024 et leur écran OLED seraient moins chers que prévu

De nouveaux iPad Pro vont bientôt faire leur apparition. Équipés d’écran OLED et de puce M3, ces appareils risquent de coûter très cher. Cependant, il semblerait que la facture ne soit pas si salée et il se pourrait que l’augmentation des prix ne soit que minime.

©Faizur Rehman via Unsplash

Apple vient tout juste de sortir deux produits phares : le nouvel iPhone 15, mais aussi la nouvelle génération de MacBook Pro M3. L’entreprise ne compte pas s’arrêter là et 2024 devrait être l’année de sortie des nouveaux iPad Pro.

Selon les informations glanées, il est d’ailleurs possible d’entrevoir une fenêtre de sortie. Il semblerait que les iPad Pro version 2024 pourraient être dévoilés dès le mois de mars. Malheureusement, comme tout bon produit du géant de Cupertino, les tablettes risquent d’être relativement onéreuses, mais peut-être moins que prévu.

De précédentes rumeurs indiquaient que les prix allaient s’envoler du fait de l’adoption d’écran OLED sur l’iPad Pro mais aussi de la nouvelle puce M3. Auparavant, il était supposé que les différentes versions (11 et 12,9 pouces) pourraient se vendre entre 1500 et 1800 euros. Une augmentation drastique par rapport aux iPad Pro M2 vendus entre 1070 et 1469 euros.

Le prix des iPad Pro 2024 pourrait être surprenant

Finalement, la situation serait quelque peu différente. Bien qu’il y ait probablement une augmentation par rapport à la génération précédente, la hausse pressentie se révèlerait moins importante. Selon des informations provenant de Digitimes, les nouveaux iPad ne devraient être que 160 dollars plus chers que la version M2.

iPad Pro M2 ©Apple

Pour rappel, les iPad Pro devant sortir en 2024 devraient être équipés de la dernière puce M3 d’Apple. Celle-ci équipe les derniers MacBook Pro cités plus haut et promet des performances impressionnantes pour les tablettes.

De plus, le design de l’appareil changerait certainement. D’après un rapport de Bloomberg, le châssis serait plus grand dans le but d’accompagner la transition du LCD à l’OLED. Enfin, les iPad Pro pourraient déplacer leur caméra avant pour plus de praticité et être accompagnés d’une nouvelle génération d’Apple Pencil.

Quoi qu’il en soit, cette information relayée par Digitimes serait une excellente nouvelle. L’adoption de l’OLED et de la puce M3 a dû coûter cher à Apple, qui pourrait sans problème répercuter ses coûts sur le prix de la machine.

Qu’en est-il de l’iPad 14,1 pouces ?

Il est également possible qu’une autre version encore plus grande de l’iPad Pro soit prévue. En effet, selon un insider, une version 14,1 pouces serait également dans les cartons. Celle-ci, contrairement aux versions plus petites, ne serait pas équipée d’un écran OLED mais de mini-LED.

Puces M3 ©Apple

Le but de ce changement serait de conserver un prix raisonnable pour cette troisième itération de l’iPad Pro. En revanche, il est impossible de dire si la baisse des prix rapportée par Digitimes concerne également ce modèle.

Ce modèle inédit comprendrait lui aussi une puce M3, mais celle-ci serait dotée de 8 Go de RAM ainsi que d’un GPU 12 cœurs. Des informations qui impliqueraient que ce SoC se montrerait plus puissant que celui du MacBook Pro 14 pouces.

Les iPad Pro M3 de 2024 seront plus chers que les M2 mais la hausse des prix pourrait être faible.

De nouvelles informations suggèrent que le prix des tablettes d’Apple n’augmenterait que de 160$.

Les iPad Pro M3 devraient être présentés en mars et adopteraient la puce M3 et des écrans OLED.

Source : Digitimes