Jensen Huang s’exprimera le 20 septembre prochain lors de la GTC 2022

Jensen Huang, PDG de NVIDIA, prendra publiquement la parole le 20 septembre prochain à 17 heures. L’allocation aura pour cadre la GTC 2022. Forcément, nous espérons quelques annonces relatives aux GeForce RTX 4000.

La page de NVIDIA consacré au sujet indique : « Ne manquez pas le discours du fondateur et CEO de NVIDIA, Jensen Huang, qui parlera de l’avenir de l’informatique ». Sur le papier, la GTC (GPU Technology Conference) est avant tout « la conférence des développeurs pour la nouvelle ère de l’IA ». Lors de la précédente édition, NVIDIA avait annoncé des GPU Ampere Next, son CPU Grave, de nouvelles cartes RTX professionnelles, une puce DRIVE Atlan ainsi que des DPU BlueField.

Les GeForce RTX 4000 présentes ou absentes ?

À première vue, les GeForce RTX 4000 ne seront donc pas les stars du salon. Néanmoins, lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre, Jensen Huang a déclaré : « J’attends avec impatience la conférence GTC du mois prochain, où nous partagerons les nouvelles avancées RTX qui réinventent le graphisme 3D et les jeux. »

D’ailleurs, le PDG a également confirmé un stock excédentaire de cartes graphiques Ampere. L’entreprise a ainsi réduit la voilure afin d’écouler les cartes graphiques RTX 3000 et préparer l’arrivée des produits de prochaine génération. Tout en se félicitant du succès rencontré par les GPU Ampere et de leurs performances, Jensen Huang a toutefois précisé qu’une « nouvelle génération prometteuse » arrivait, et que celle-ci allait « se superposer » à la gamme Ampere dans un premier temps.

Néanmoins, l’une des extraits retranscrits par VideoCardz invite à un peu de prudence côté calendrier : « Nous allons surmonter ces difficultés [une situation macroéconomique qui s’est fortement détériorée et un stock excédentaire] au cours des prochains mois et entamer l’année prochaine avec notre nouvelle architecture. J’ai hâte de vous en dire plus à la GTC le mois prochain ». Autrement dit, une commercialisation des GeForce RTX 4000 qu’en début d’année prochaine n’est pas exclue. En juillet dernier, une rumeur suggérait déjà un report de ces cartes graphiques Ada Lovelace à décembre 2022.

