Les RTX 40 Series moins gourmandes que prévu, des fréquences en hausse sur la 4070

Crédit : NVIDIA

A chaque journée, ou presque, sa nouvelle rumeur concernant les prochaines cartes graphiques GeForce RTX 40 Series de NVIDIA. Aujourd’hui, on apprend par le leaker Kopite7kimi que certaines spécifications techniques des GeForce RTX 4070 et RTX 4080 auraient été mise à jour.

TBP en baisse pour les RTX 4070 et 4080

Les précédente informations officieuses parlaient d’un TBP (Thermal Board Power, une valeur qui prend en courte la consommation de la totalité de la carte et pas uniquement du GPU) de 420 watts pour la GeForce RTX 4080 (une carte graphique qui a récemment perdu quelques coeurs) et de 300 watts pour la GeForce RTX 4070. Désormais, on s’attend plutôt à ce que la RTX 4080 affiche un TBP de 320 watts seulement, et de 285 watts pour la RTX 4070. De plus, on apprend que la RTX 4070 afficherait des fréquences GPU de 2310 MHz, avec un Boost à 2610 MHz et une fréquence maximale au delà des 2,8 GHz. Les autres caractéristiques (nombres de coeurs et bus/vitesse mémoire) supposées restent en revanche inchangées.

There is an update of RTX 4070.

PG141-SKU331

7680FP32

12G 21Gbps GDDR6X

300W

TSE >11000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 4, 2022

Un autre leaker rapporte qu’un modèle supplémentaire de carte graphique « Ada Lovelace », avec 20 Go de mémoire GDDR6X, serait dans les cartons de NVIDIA. Basée sur un PCB « PG139-SKU340 », cette variation pourrait venir se placer entre les RTX 4080 et RTX 4090 (peut-être une hypothétique GeForce RTX 4080 Ti ?). Bien entendu, il convient de prendre tout ceci avec les pincettes de rigueur, en attendant l’officialisation dans quelques semaines de cette nouvelle gamme de cartes NVIDIA, avec une disponibilité attendue pour la fin de l’année.

Modèle RTX 4090 RTX 4080 Ti RTX 4080 RTX 4070 RTX 4060 Architecture Ada (TSMC N4) Ada (TSMC N4) Ada (TSMC N4) Ada (TSMC N4) Ada (TSMC N4) GPU AD102-300 AD102-250 AD103-300 AD104-400 AD106 PCB-SKU PG139-SKU330 PG139-SKU340 PG139-SKU360 PG141-SKU331 ? SM 128 112 76 60 ? Cœurs CUDA 16 384 14848 9728 7680 ? Fréquence

Base/Boost 2235/2520 MHz ? ? 2310/2610 MHz ? Max Boost 4.0 Clock 2,75 GHz ? ? 2,8 GHz ? VRAM 24 Go G6X 20 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X ? Bus Mémoire 384-bit 320-bit 256-bit 192-bit ? Vitesse Mémoire 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps ? Bande Passante 1008 Go/s 840 Go/s 676 Go/s 504 Go/s ? TDP ~450W ? ~320W ~285W 220W+ Date de lancement Octobre 2022 ? Septembre ou octobre 2022 ? Octobre ou novembre 2022 ? Janvier 2023 ? Caractéristiques supposées des GeForce RTX 40-Series

Source : @Kopite7kimi, @KittyYYuko (Twitter)