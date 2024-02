Test Samsung 990 EVO 2 To : un SSD presque aussi rapide que le Pro, mais moins cher !

©Tom’s Hardware

Après un 990 Pro des plus réussis, Samsung continue d’étoffer son portefeuille de SSD avec un tout nouveau modèle, plus économique que son grand frère mais affichant tout de même des performances théoriques plus que respectables : le 990 EVO. Le constructeur nous a fait parvenir un exemplaire de test de ce nouveau SSD, d’une capacité de 2 To (MZ-V9E2T0BW pour les intimes). Voyons si les prétentions inscrites sur sa boîte sont réelles.

990 EVO 2 To : bundle et caractéristiques techniques

Difficile en effet de passer à côté de la mention “Jusqu’à 5000 Mo/s en lecture” bien visible sur la boite du SSD. Au format M.2 et compatible NVMe 2.0, le 990 EVO annonce par ailleurs un débit pouvant atteindre 4200 Mo/s en écriture séquentielle, ainsi que des accès aléatoires culminant à respectivement 680K IOPS en lecture et 800K IOPS en écriture.

Notons au passage que le 990 EVO se présente comme le premier modèle hybride du constructeur, proposant une interface à la fois compatible PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x5. Le bundle reste en revanche minimaliste, inexistant même : rien à part un petit guide d’installation n’accompagne le SSD.

Disponible dans des capacités de 1 To et 2 To, le Samsung 990 EVO met particulièrement en avant sa faible consommation d’énergie (4,9W en moyenne en lecture, 4,5W en écriture, 60mW au repos, 5 mW en veille profonde), annoncée par le constructeur jusqu’à 25% inférieure à celle du 970 EVO Plus dont il prend la relève. Compte tenu de ses performances supérieures, son efficacité énergétique serait -toujours selon Samsung- jusqu’à 70% supérieure à celle du 970 EVO Plus.

Samsung 990 Pro Samsung 990 EVO Samsung 970 EVO

Plus Interface NVMe 2.0

PCIe Gen4 x4 NVMe 2.0

PCIe Gen4 x4

PCIe Gen5 x2 NVMe 1.3

PCIe Gen3 x4 Format M2 2280 Mémoire Samsung

V-NAND 3-MLC Samsung

V-NAND 3-TLC Samsung

V-NAND 3-MLC Cache DRAM 1 Go LPDDR4 (1To)

2 Go LPDDR4 (2To)

4 Go LPDDR4 (4To) Non 512 Mo LPDDR4

(256Go et 512Go)

1 Go LPDDR4 (1To)

2 Go LPDDR4 (2To) Contrôleur Contrôleur Samsung Contrôleur Samsung

Piccolo S4LY022 Contrôleur Samsung Capacité 1 To, 2 To et 4 To 1 To et 2 To 250 Go, 500 Go,

1 To et 2 To Vitesse Séquentielle Lecture jusqu’à 7,45 Go/s

Écriture jusqu’à 6,9 Go/s Lecture jusqu’à 5 Go/s

Écriture jusqu’à 4,2 Go/s Lecture jusqu’à 3,5 Go/s

Écriture jusqu’à 3,3 Go/s Vitesse Aléatoire Lecture jusqu’à 1600K IOPS

Écriture jusqu’à 1550K IOPS Lecture jusqu’à 700K IOPS

Écriture jusqu’à 800K IOPS Lecture jusqu’à 620K IOPS

Écriture jusqu’à 560K IOPS TBW 600 To (modèle 1To)

1200 To (modèle 2To)

2400 To (modèle 2To) 600 To (modèle 1To)

1200 To (modèle 2To) 150 To (modèle 256Go)

300 To (modèle 256Go)

600 To (modèle 1To)

1200 To (modèle 2To) Garantie 5 ans

Le 990 EVO utilise enfin un contrôleur “maison” (ici un Piccolo S4LY022 gravé en 5 nm) comme les autres modèles du constructeur, ainsi que de la mémoire V-NAND 3-TLC à 176 couches, mais n’embarque en revanche pas la moindre quantité de mémoire cache contrairement aux 990 Pro et 970 EVO Plus. A la place, ce SSD utilise la technologie Host Memory Buffer qui permet d’accéder directement à la mémoire principale du système via le bus PCI-Express pour l’utiliser en tant que mémoire tampon. Forcément moins efficace, cette solution est également plus économique.

La partie logicielle : Samsung Magician

Le constructeur propose un outil bien utile pour accompagner ses SSD, et le 990 EVO est bien entendu compatible : Samsung Magician. Ce dernier permet de surveiller l’état de santé mais également l’activité du SSD, et offre la possibilité de configurer certaines options et modes de fonctionnement (TRIM, over-provisionning, mise en veille, gestion de l’énergie…).

Samsung Magicien permet également de mesurer les performances du 990 EVO, et offre même la possibilité de mettre à jour son firmware. Enfin, il est possible de chiffrer et migrer les données en cas de besoin.

Les performances du SSD 990 EVO 2 To

Parce qu’il fallait une configuration à la hauteur des prétentions de ce SSD, les tests de performances du Samsung 990 EVO 2 To ont été réalisés sur la plateforme suivante :

Windows 11 est quant à lui installé sur un SSD dédié, à savoir un Samsung 990 Pro de 4 To, afin de ne pas interférer avec les différents tests de temps de chargement des jeux.

Performances théoriques

Les mesures de débits théoriques ont été réalisés avec l’outil CrystalDiskMark. Trois séries de tests ont été réalisées, avec différentes tailles de données (1 Go, 16 Go et 64 Go) permettant de simuler plusieurs cas de figure.

Les performances en lecture séquentielle atteignent bien les 5 Go/s annoncés par Samsung, quelle que soit la taille des données en question. En écriture en revanche, le 990 EVO plafonne à 4,05 Go/s environ, soit à peine un peu moins que le débit indiqué par le constructeur. Dans l’absolu, les performances en écriture séquentielle restent tout de même très intéressantes, surtout que le SSD parvient à se maintenir au dessus des 3,7 Go/s avec de grosses quantité de données.

En accès aléatoires, les débits restent élevés (3,1 Go en lecture, 3,3 Go/s en écriture), mais diminuent peu à peu si l’on augmente la quantité de données à lire ou écrire. Dans le pire des cas, le SSD n’atteint plus que 700 Mo/s environ en écriture aléatoire et 1,1 Go/s en lecture aléatoire.

Temps de chargement

Après les mesures théoriques, place aux tests pratiques ; quoi de mieux que de mesurer le temps de chargement de différents jeux pour se faire une idée des performances qu’offre le 990 EVO en situation réelle ?

Notre protocole de test consiste à mesurer le temps de lancement d’une sélection de 18 jeux affichés dans une définition Full HD, avec les détails graphiques réglés au maximum, sans utiliser ni le DLSS ni le FSR, et avec ray-tracing et pack de textures HD le cas échéant. Les cinématiques ont été désactivées lorsque possible.

Un premier lancement du jeu est effectué afin de créer les caches shaders et d’installer les programmes et différents outils nécessaires. Les mesures sont réalisées après un redémarrage du système afin de vider les données en mémoire. Deux temps de chargement sont évalués :

Entre le clic depuis le launcher et le moment où la page d’accueil principale du jeu (avec le menu) est utilisable.

Entre le lancement de la partie ou le choix du personnage et l’affichage du jeu, de la carte, de la partie ou du personnage (en retirant dans la mesure du possible le temps d’attente du matchmaking, dépendant du serveur distant et non du système de stockage local).

Les performances du 990 EVO sont en pratique relativement proches de celles offertes par le 990 Pro : à l’exception des quelques titres les plus longs à charger comme Microsoft Flight Simulator ou Destiny 2, le temps de chargement de la majorité des jeux apparait relativement similaire entre les deux modèles de SSD.

En moyenne, le temps de chargement est (seulement) 14% plus long avec le 990 EVO qu’avec son grand frère, mais de nombreux titres tels que Rocket League, Diablo IV ou Forza Motorsport sont aussi rapides à se lancer avec l’un ou l’autre de ces SSD. A moins de tenir un chronomètre entre les mains, vous ne sentirez probablement pas la différence.

Température

Le 990 EVO n’est pas livré avec un dissipateur thermique, nous avons donc utilisé celui intégré à la carte mère. En charge, le SSD ne dépasse pas 55°C, une température largement supportable. Celle-ci s’explique principalement par la finesse de gravure du contrôleur et l’absence de mémoire DRAM. Attention tout de même à ne pas l’utiliser en l’absence totale de dissipateur thermique pour éviter tout risque de surchauffe.

Verdict : un SSD très rapide pour un prix raisonnable