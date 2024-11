Test Lexar NM 1090 : un SSD PCIe 5 performant avec ventilateur intégré et rétro-éclairé

Charles pour Tom’s Hardware

Les ventes de SSD M.2 ne cessent d’augmenter. En cause, le succès provoqué par les consoles nouvelle génération comme la ROG Ally, la Lenovo Legion Go et autres, mais également par la PS5, cependant, ce n’est pas tout. Grâce à l’amélioration des performances avec la norme PCIe 5 aussi, les SSD sont de plus en plus rapides, donc intéressants. Cependant, ici, c’est un modèle pour PC que nous testons, en 2280, avec une connectivité PCIe 5 évidemment, et surtout, un dissipateur thermique avec ventilateur intégré.

Ce format très classique, à savoir 2280, en somme, 22 millimètres de large sur 80 millimètres de longueur, ce SSD a tout pour équiper votre nouveau PC, en finesse contrairement à certains concurrents.

Packaging et caractéristiques du Lexar NM 1090

Le pack est assez simple, on ne demande rien de bien extravagant ici. Cependant, il est intéressant de noter l’esthétique de la boite, avec pas mal de doré, pour souligner les très bonnes performances en vue du SSD très certainement. Ce que l’on doit vous dire cependant, c’est qu’il y a une différence notable entre la boite et le produit final.

En effet, sur la boite, on nous présente le NM 1090 comme un SSD avec un dissipateur très fin, et c’est tout … Dans la réalité des faits, il est assez épais avec son dissipateur quelque peu volumineux, et avec un câble aRGB, afin de contrôler l’éclairage du NM 1090. Ce n’est pas indiqué sur la boite, c’est une petite surprise qui fait tout drôle.

Sinon pour le reste, on ne trouve que des notices et feuillets explicatifs, rien de bien intéressant. Le dissipateur thermique englobe une bonne partie du SSD, pour on espère, un refroidissement optimal des grosses performances de ce dernier. Niveau caractéristiques techniques, les voici :

Interface : PCIe Gen 5 x4 / NVMe 2.0

PCIe Gen 5 x4 / NVMe 2.0 Format : M.2 2280

M.2 2280 Capacité : 1 To, 2 To, 4 To

1 To, 2 To, 4 To Vitesse séquentielle : 1 To : 11 500 Mo/s en lecture / 9000 Mo/s en écriture 2 To : 12 000 Mo/s en lecture / 11 000 Mo/s en écriture 4 To : 12 000 Mo/s en lecture / 11 000 Mo/s en écriture

Vitesse aléatoire : Jusqu’à 1400K IOPS

Jusqu’à 1400K IOPS TBW : 1 To : 700 To / 2 To : 1400 To / 4 To : 3000 To

1 To : 700 To / 2 To : 1400 To / 4 To : 3000 To Résistance aux chocs : Jusqu’à 1500G pendant 0,5 seconde

Jusqu’à 1500G pendant 0,5 seconde Garantie : 5 ans

L’interface est très classique, cependant, avec les nouvelles cartes mères actuelles, il faut impérativement retirer le dissipateur fourni sur la carte. En effet, les nouveaux modèles haut de gamme essentiellement, celles qui proposent en fait un port PCIe 5, nous proposent également un solide dissipateur thermique bien épais. Il faut s’en passer ici, afin de privilégier le fonctionnement du dissipateur intégré par le constructeur, avec un petit ventilateur en prime !

Performances du Lexar NM 1090

Une fois le SSD de notre machine de test changé contre le Lexar NM 1090, nous pouvons faire quelques benchmarks afin de vérifier les performances de ce dernier. On commence par ailleurs avec CrystalDiskMark, permettant de tester les débits en lecture et écriture séquentielle.

1 Go 16 Go 64 Go

Les performances ne sont pas mauvaises sur chaque benchmark, en effet, les débits restent supérieurs à la promesse sur la version 1 To. Sur la boite, il est certes indiqué que le Lexar NM 1090 offre des débits de 12 000 Mo/s, mais nous avons reçu la version 1 To, avec des débits de “seulement” 11 500 Mo/s en lecture et 9000 Mo/s en écriture.

Le petit ventilateur intégré semble bien faible par rapport aux besoins du SSD

Dans tous les cas, ces débits maximaux sont dépassés sur CrystalDiskMark dans la quasi-totalité des situations. Toutefois, ce que l’on peut voir avec CrystalDiskInfo, un autre logiciel du même éditeur, c’est que le NM 1090 s’échauffe très rapidement.

Le SSD est en effet monté à 76°C, le ventilateur est donc certes efficace, mais on n’ose pas tellement imaginer ce que serait le SSD sans ce dernier. Cependant, ce ventilateur est de taille vraiment compacte, il n’est donc pas super efficace pour un refroidissement optimal. Conséquence de cela, les performances du SSD ne tiennent pas la route sur la durée.

On peut le constater ici sur ATTO Disk Benchmark, les performances sont en effet à la baisse, plus on pousse le benchmark, donc plus le SSD s’échauffe. Il fait un pic à quasiment 11 Go/s (11 000 Mo/s) en lecture et presque 9 Go/s en écriture, puis chute, presque de moitié sur les derniers tests, pour éviter de s’échauffer.

C’est dommage, d’autant plus que le boitier utilisé pour ce test est doté de ventilation sur l’avant, que le SSD n’est pas sous la carte graphique, cependant, le système de refroidissement intégré permet de vendre du PCIe 5, mais pas d’en tenir les débits sur la durée. Cela serait problématique si vous avez de grosses copies de données à faire.

Du rétro-éclairage certes, mais dérangeant

Qui dit SSD rétro-éclairé, dit câble aRGB qui traine dans le boitier. Ce n’est guère esthétique, alors certes, on peut trouver d’autres moyens de le mettre que sur la photo ci-dessous. Cependant, il faut re-démonter des composants de sa configuration juste pour une coquetterie.

C’est dommage de ne pas avoir une autre option, comme celle de pouvoir détacher le câble par exemple, afin de ne même pas s’en servir.

Au final, le résultat avec le rétro-éclairage n’est pas mauvais, certes, cependant, un si long câble pour une si petite zone rétro-éclairée, c’est un peu encombrant pour pas grand-chose.

Lexar NM 1090 : notre verdict