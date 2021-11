Jusqu’à 64 Go de mémoire HMB2e pour les processeurs Intel Sapphire Rapids

Et 408 Mo de cache L2 pour Ponte Vecchio.

À l’occasion du SC 21 (Supercomputing), Intel a communiqué des informations supplémentaires à propos de sa prochaine gamme de processeurs Xeon pour serveurs, les Sapphire Rapids, mais également au sujet des GPU Ponte Vecchio.

Deux processeurs Sapphire Rapids à 20 cœurs / 40 threads font leurs gammes sur Geekbench

Processeurs Sapphire Rapids

Comme les processeurs Alder Lake, les Sapphire Rapids s’appuient sur des cœurs CPU Golden Cove (P-Core). En revanche, contrairement aux puces grand public, ils profitent d’une quantité accrue de cache L2 par cœur : 2 Mo au lieu de 1,25 Mo. Surtout, si nous avions eu confirmation en juin que les Sapphire Rapids ont de la mémoire HBM intégrée, nous savons maintenant qu’ils sont susceptibles d’avoir jusqu’à 64 Go de HMB2e.

Cette mémoire pourra être utilisée de gtrois manières : HBM-Only, Flat Mode, et Cache Mode. Le mode « HBM-Only » permet à la puce de fonctionner sans DRAM dans le système ; le « Flat Mode » distingue la DDR5 et la HBM2e pour le système et convient à des approches de programmation NUMA (non-uniform memory access) standards. Enfin, avec le « Cache Mode », la HBM sert de cache à la DDR5 ; cette stratégie est transparente pour les logiciels.

Concernant l’intégration matérielle de cette mémoire, elle consiste en 4 piles pouvant chacune offrir une bande passante de 410 Go/s, ce qui donne théoriquement 1,6 To/s en tout. Chaque pile de HBM2E est composée de huit matrices de 16 Gb. Plus globalement, les processeurs Sapphire Rapids se présentent eux aussi sous la forme de quatre « tiles » interconnectées par des connexions EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge), bien qu’ils soient considérés par le système comme une puce monolithique. Les processeurs, gravés via le processus Intel 7, prennent en charge huit canaux de DDR5, la mémoire Optane, le PCIe 5.0, le CXL 1.1 (Compute Express Link).

Ponte Vecchio, supercalculateur Aurora et partenariat avec SiPearl

À propos des GPU Ponte Vecchio, l’entreprise a précisé qu’ils possédaient jusqu’à 64 Mo de cache L1, 408 Mo de cache L2 et de la mémoire HBM2e.

Le supercalculateur Aurora, qui atteindra finalement 2 ExaFLOPS, sera doté de 54 000 GPU Ponte Vecchio et 18 000 processeurs Sapphire Rapids.

Enfin, Intel a rappelé son partenariat avec SiPearl. Celui-ci consiste à donner aux clients européens l’opportunité de combiner Rhea, le microprocesseur ARM développé par SiPearl, et Ponte Vecchio, au sein de supercalculateurs.

Sources : AnandTech, Tom’s Hardware US