Kirby et le monde oublié jouable en 4K sur PC

Kirby et le monde oublié est sorti le 25 mars sur Nintendo Switch. Comme d’autres titres majeurs de la console de Nintendo, Pokemon Legends : Arceus et Metroid Dread entre autres pour ne pas les citer, le soft n’a pas mis longtemps pour se frayer un chemin sur PC. Via les émulateurs Ryujinx et Yuzu, il est ainsi possible d’incarner la petite boule rose en 4K à plus de 30 images par seconde.

La chaîne NoBigDeal La propose les deux vidéos ci-dessus. La première montre le jeu fonctionnant dans l’émulateur Ryujinx, la seconde dans l’émulateur Yuzu. Kirby et le monde oublié s’affiche en 4K dans les deux cas, mais à 30 IPS max dans Yuzu tandis qu’il atteint parfois les 60 IPS dans Ryujinx. La configuration utilisée mobilise un processeur Intel Core i9-11900K et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080.

Un autre utilisateur, GAMINJA, a aussi testé le jeu dans Yuzu et Ryujinx. Sa configuration est bien plus modeste : processeur Intel Core i5-8400 et carte graphique GeForce GTX 1060. Sauf en de rares occasions, le nombre d’images par seconde ne descend pas sous les 30 IPS.

Kirby, sauveur des Waddle Dees

Vous pouvez télécharger les émulateurs Yuzu et Ryujinx sur les sites officiels. Concernant Kirby et le monde oublié, il est disponible au prix de 59,99 sur le Nintendo eShop. Voici son descriptif :

« Un beau jour, un mystérieux vortex est apparu dans le ciel de la planète Pop, aspirant tout ce qui se trouvait à sa portée… y compris Kirby ! Lorsqu’il reprend connaissance, notre héros se retrouve dans un nouveau monde, où la nature se mêle aux ruines d’une civilisation disparue. Il découvre alors que les Waddle Dees ont été capturés par un groupe malveillant qui se fait appeler la meute des bêtes.

Avec son étrange nouvel ami Elfilin à ses côtés, Kirby se met en quête de sauver tous les Waddle Dees et de retrouver le chemin de sa planète ! »

