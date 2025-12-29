La batterie de votre prochain smartphone Samsung pourrait atteindre un record

La division batteries du groupe coréen expérimente un prototype à deux cellules, mais les problèmes de gonflement observés lors des tests écartent toute commercialisation à court terme.

Samsung SDI, filiale du groupe Samsung dédiée aux solutions énergétiques, conduit actuellement des essais sur une batterie silicium-carbone (Si/C) d’une capacité cumulée de 20 000 mAh. L’information, relayée le 28 décembre par les comptes X @phonefuturist et @SPYGO19726, détaille une architecture à double cellule encore au stade expérimental.

Caractéristiques du prototype

La configuration testée par Samsung SDI repose sur deux cellules distinctes. La cellule principale affiche une capacité de 12 000 mAh pour une épaisseur de 6,3 mm. La cellule secondaire propose 8 000 mAh dans un format de 4 mm d’épaisseur.

Some extra size detail about the dual stacked cell



Cell 1 (Primary):



Capacity: 12,000mAh



Thickness: 6.3mm



Dimensions: 10cm × 6.8cm



Cell 2 (Secondary / Competitive Stack):



Capacity: 8,000mAh



Thickness: 4mm



Dimensions: 10cm × 6.8cm



The 8000 MaH swole up from 4mm to 7.2mm. https://t.co/xVRA4Th3Hk — S (@SPYGO19726) December 25, 2025

Cette architecture exploite la technologie silicium-carbone, qui substitue au graphite traditionnel des anodes lithium-ion un composite nanostructuré à base de silicium et de carbone. Ce matériau présente une capacité de rétention des ions lithium jusqu’à dix fois supérieure à celle du graphite, permettant théoriquement d’augmenter la densité énergétique tout en réduisant l’encombrement.

Une batterie qui gonfle excessivement

Les tests révèlent cependant des dysfonctionnements significatifs. La cellule de 8 000 mAh aurait subi un gonflement d’environ 80 % lors des essais récents. Ce phénomène de “bloating”, caractéristique des batteries à anode silicium, résulte de l’expansion volumétrique du silicium pendant les cycles de charge et décharge.

Cette instabilité structurelle constitue le principal frein au déploiement commercial des batteries Si/C. Samsung SDI ne communique pas de calendrier de mise sur le marché, et les sources ayant divulgué l’information estiment qu’une commercialisation reste exclue à court terme.

Samsung veut frapper très fort

Ce développement intervient alors que plusieurs fabricants chinois intègrent déjà des batteries silicium-carbone dans leurs smartphones déjà commercialisés. Certains modèles atteignent des capacités de 7 000 à 10 000 mAh dans des formats compacts.

Samsung maintient pour sa part une capacité d’environ 5 000 mAh sur ses smartphones haut de gamme, y compris sur le Galaxy S26 Ultra attendu prochainement. L’écart avec la concurrence chinoise s’explique en partie par des choix de fiabilité : Samsung privilégie des technologies éprouvées plutôt que des composants présentant des risques de défaillance.

Aucune indication sur les appareils ciblés

Samsung SDI n’a pas communiqué sur le nombre de cycles de charge testés, la densité énergétique exacte en Wh/L, ni sur les applications visées (smartphones, ordinateurs portables ou véhicules électriques). L’absence de ces paramètres empêche toute comparaison directe avec les solutions Si/C déjà commercialisées.