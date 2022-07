La carte graphique Intel Arc A770 n’apprécie qu’une poignée de jeux DirectX 12…

Vous l’aurez constaté en lisant notre test, l’Arc A380, la première carte graphique desktop Arc Alchemist d’Intel, n’est pas une franche réussite. Mais en principe, le meilleur reste à venir : le porte-étendard de cette gamme est l’Arc A770, une carte graphique munie de 32 cœurs Xe contre 8 pour l’A380 ; elle promet donc des performances d’un autre niveau. Cependant, dans une vidéo, Linus Sebastian, l’auteur de la chaîne Linus Tech Tips, livre quelques indiscrétions pas vraiment rassurantes concernant les jeux vidéo ; du moins, qui interrogent sur la polyvalence des cartes graphiques Arc.

Concrètement, en matière d’optimisation, Intel classe les titres dans trois catégories. La première, le niveau 1, concerne les jeux fonctionnant idéalement avec les cartes graphiques Arc Alchemist. Le niveau intermédiaire, le niveau 2, englobe des titres un peu moins bien optimisés mais utilisant toujours des API récentes, DirectX 12 et Vulkan, censées maintenir des performances plutôt correctes. Enfin, le troisième niveau regroupe essentiellement des jeux sous DirectX 11 avec lesquels les cartes graphiques Arc peuvent rencontrer quelques difficultés. Hélas, la majorité des jeux les plus populaires de Steam fonctionnent sous DirectX 11 voire DirectX 9. Autrement dit, ils se situent dans la troisième catégorie.

Crédit : Linus Tech Tips

La carte graphique Intel Arc A380 est disponible chez les détaillants chinois

Des cartes optimisées pour quelques jeux

Afin de mettre en avant les performances de l’Arc A750, Intel avait précédemment dévoilé quelques références appartenant à la catégorie 1 : Cyberpunk 2077, F1 2021, Control, Borderlands 3 et Fortnite. Ryan Shrout déclarait : « Les résultats de performance présentés ici proviennent d’un petit sous-ensemble de jeux qui fonctionnent très bien avec Intel Arc et l’architecture Alchemist » ; tout en prévenant : « je n’affirme pas que TOUS LES JEUX afficheront ces résultats […] ». Ainsi, dans la vidéo, Tom Petersen annonce qu’Intel va « écraser tout le monde en termes de prix et de performances »… sur les jeux DX12 optimisés.

Quelles performances pour l’Arc A770 ?

Pour donner quelques valeurs précises, Linus évoque entre 50 et 60 images par seconde sur Cyberpunk 2077 en 1440p / High pour l’Arc A770 ; plus de 180 images par seconde dans F1 2021 avec les mêmes paramètres. Intel n’a pas autorisé Linus a montré des jeux de niveau 2. Il a toutefois glissé une comparaison sur le jeu Shadow of The Raider sous DirectX 12 et DirectX 11 : environ 80 IPS dans le premier cas, moitié moins, 40, dans le second.

Crédit : Linus Tech Tips

Enfin, Linus a livré certaines spécifications de l’Arc A770. Avec une puissance de 190 W, la fréquence GPU culmine à 2,5 GHz. Il a ensuite testé le mode Performance Boost 20 %, poussé la limite de puissance à 285 W et celle de la température à une effrayante valeur de 125°C. L’ultime tentative avec un mode Performance Boost 30 % a causé un plantage et mis un terme à l’expérimentation.