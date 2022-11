La carte graphique MTT S80, potentielle rivale de la RTX 3060, testée

En mars dernier, Moore Thread, une entreprise chinoise fondée il y a tout juste deux ans, en 2020, présentait sa carte graphique MTT S60, présentée comme apte à faire fonctionner le jeu League of Legends en Full HD. Depuis, Moore Thread a lancé une plus performante MTT S80, sa plus puissante carte graphique à ce jour. Le média EXPreview a pu tester cette référence.

Le MTT S80 s’appuie sur un GPU Chunxaio, gravé en 7 nm, cadencé à 1800 MHz, et comprenant 4096 cœurs MUSA, ainsi que 128 cœurs de calcul tensoriel pour l’IA. Le chipset collabore avec 16 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits. La carte graphique a une puissance nominale de 255 W et utilise l’interface PCIe 5.0 x16. Elle prend en charge les calculs de précision FP32, FP16 et INT8, et est compatible avec DirectX9 et DirectX11. Le moteur vidéo supporte les codecs H.264, H.265 (HEVC) et AV1. La carte mesure 286 mm de long et occupe deux slots. Vous le constatez sur les images, elle bénéficie d’un système de refroidissement à trois ventilateurs. Enfin, concernant la connectique, cette référence propose trois DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1.

Concurrente des GeForce RTX 3060 / Ti ?

Sur le papier, et selon Moore Threads, la MTT S80 délivre une puissance théorique FP32 de 14,7 TFLOPS. Pour la comparaison, la GeForce RTX 3060 culmine à 12,74 TFLOPS et la GeForce RTX 3060 Ti à 16,2 TFLOPS. Dans les faits, selon ExPreview, la mauvaise optimisation du pilote handicape fortement la MTT S80, laissant souvent une confortable avance à la GeForce RTX 3060 12 Go de NVIDIA. Précisons qu’ExPreview a effectué ses tests avec un système doté d’un processeur Intel Core i7-12700K et de 16 Go de DDR4 installés sur une carte mère Asus TUF B660M, sous Windows 10 21H2.

Performances

La publication donne quelques comparaisons directes entre les deux cartes dans des benchmarks mais pas dans les jeux. Concernant ce dernier aspect, l’auteur précise : “Actuellement, Moore Threads a annoncé que la carte graphique MTT S80 a été adaptée à League of Legends, Crossfire, QQ Speed, QQ Dazzle, Fantasy West, Kifan Swarm, Just Dance, Run Kart, Diablo III 32bit, Ultimate Street Fighter IV, Siege, My World et Need for Speed : Hot Pursuit III, ainsi qu’à plus de 60 jeux exécutables, dont nous avons choisi quelques-uns”.

Pour donner deux exemples, la MTT S80 délivre en moyenne 104 IPS dans Street Fighter IV en 1080p / High, 128 IPS dans League of Legends en 2160p / High.

Les choses se compliquent dans certains benchmarks comme Unigine Valley. La GeForce RTX 3600 se montre de 2x à 7,6x plus performante que sa concurrente du jour dans les tests DX9 et DX11 en 1080p et 4K. Dans le test 4K DX9 notamment, la MTT S60 a une moyenne de 26,1 IPS, la GeForce RTX 3060 de 197,9 IPS.

En revanche, grâce à son interface PCIe 5.0 x16 (contre PCIe 4.0 x 16 pour la RTX 3060), la MTT S80 domine sa rivale dans certains tests synthétiques. Dans le test de bande passante OCL, la S80 affiche une moyenne de 28,7 Go/s en lecture et de 42,8 Go/s en écriture ; la carte de NVIDIA plafonne à 18,3 Go/s et 14,2 Go/s respectivement.

Quelques comparaisons supplémentaires dans 3DMark06.

Consommation et conclusion

Quelques mots sur la consommation pour finir. L’article rapporte une consommation moyenne de 210,5 W et une consommation de pointe de 240,4 W lorsque le GPU est sollicité. La consommation moyenne en veille est de 114,6 W, “ce qui est clairement problématique” souligne le testeur. La carte est par contre très bien refroidie, avec une moyenne de 57°C.

L’auteur écrit en conclusion : “Dans l’ensemble, la puissance est là pour la MTT 80, et aboutir en seulement deux ans à ce genre de performance GPU mérite la reconnaissance. Cependant, le pilote actuel est loin d’être idéal, il y a encore beaucoup de place pour des améliorations. Nous attendons avec impatience de mesurer l’évolution des performances après optimisation du pilote.”

N’hésitez pas à consulter la source pour plus de détails. La publication est en mandarin et la traduction automatique assez hasardeuse, mais plusieurs diagrammes restent compréhensibles, sans parler des nombreuses photos de cette carte graphique MTT S80.

