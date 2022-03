La société chinoise Moore Threads présente ses cartes graphiques MTT

L’entreprise chinoise Moore Threads, fondée en octobre 2020, soit il y a tout juste 18 mois, a présenté sa gamme de cartes graphiques MTT. Elle comprend deux références, la MTT S60 pour les ordinateurs fixes, et la MTT S2000 pour les serveurs. Elles embarquent des GPU gravés en 12 nm et reposent sur l’architecture graphique MUSA pour More Threads Unified System Architecture.

Selon les diapositives de présentation, la MTT S2000 délivre des performances de 12 TFLOPS FP32, tandis que la MTT S60 plafonne à 6 TFLOPS. Pour la comparaison, la GeForce GTX 1070 propose 6,46 TFLOPS. La MTT S2000 possède 4096 cœurs MUSA et 32 Go de VRAM ; la MTT S60 se limite à 2048 cœurs MUSA et 8 Go de LPGDDR4X.

L’entreprise mentionne une prise en charge des API DirectX, Vulkan, OpenCL et OpenGL, de l’encodage H.264 et H.265 ainsi que du décodage H.264, H.265, AV1, VP8 et VP9.

La carte graphique chinoise Fenghua 1 n’a pas peur du benchmark GFXBench

La MTT S60 à l’épreuve de LOL

Afin d’illustrer les performances de la MTT S60 dans les jeux, Moore Threads a fait une démonstration sur le titre League of Legends en Full HD. Les conditions dans lesquelles la carte fait fonctionner ce jeu ne sont pas précisées. Notez que les spécifications officielles recommandées pour LOL, mises à jour en juillet 2021, sont une NVIDIA GeForce 560 ou une AMD Radeon HD 6950.

La société chinoise a également montré ses GPU à l’œuvre dans de nombreux autres programmes. Un moteur physique baptisé Alphacore serait apparemment capable de booster les performances avec des logiciels comme Unity, Unreal Engine ou encore SideFX Houdini.

Vous pouvez faire un tour sur le site d’ITHome pour consulter l’intégralité des diapositives fournies.

Jing Jiawei JM9 : des GPU chinois qui rivalisent avec une GTX 1080