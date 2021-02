La console Aya Neo mise à l’épreuve sur une dizaine de jeux

En novembre 2020, nous découvrions l’Aya Neo, une console portable équipée d’un APU Ryzen 5 4500U. D’abord réservée au marché chinois, la machine s’attaque actuellement à d’autres marchés par le biais d’une campagne Indiegogo ; c’est aussi l’occasion d’avoir des tests plus accessibles à son sujet.

Comme mentionné ci-dessus, l’Aya Neo s’appuie sur un processeur AMD Ryzen 5 4500U. Cet APU 6 cœurs / 6 threads repose sur une architecture CPU Zen 2 et une architecture graphique Vega (6 cœurs GPU). Il collabore ici avec 16 Go de LPDDR4X-4266. Si l’Aya Neo est en mesure de faire tourner Cyberpunk 2077 à 30 images par seconde en Low, elle offre logiquement un framerate plus décent sur des titres moins gourmands : plus de 100 ips sur Counter Strike Global Offensive par exemple, 60 ips sur Skyrim Special Edition avec les réglages en moyen.

2 heures d’autonomie environ

Le site VideoCardz a rassemblé les valeurs rapportées dans des tests vidéos dans le tableau ci-dessous. La console est équipée d’un écran IPS 1280×800. En pratique, sa batterie de 47 wH lui octroie une autonomie d’environ 2 heures avec des jeux exigeants.

Application / jeu Performance Réglages Geekbench SC 10 88, MT 4 260 Geekbench 5 Windows PCMark 10 4787 Par défaut 3DMark Night Raid Total 11 444, GPU 12 712 Par défaut 3DMark Time Spy Total 1 097, GPU 975 Par défaut 3DMark Fire Strike Total 2 935, GPU 3 217 Par défaut Forza Horizon 4 67 IPS Medium (1280×800) GTA 5 68 IPS Normal/Medium (Mixed) (1280×800) Skyrim Special Edition 60 IPS Medium (1280×800) Marvel vs Capcom Infinite 60 IPS Medium (1280×800) Doom Eternal 62 IPS Low / Dynamic Resolution OFF (1280×800) Counter-Strike GO 100+ IPS High/Medium (Mixed) (1280×800) Fortnite 77 IPS Medium (100% Resolution Scale) (1280×800) Crysis Remastered 42 IPS Low/Medium (Mixed) (1280×800) Cyberpunk 2077 30 IPS Low (1280×800)

Comme le mentionne VideoCardz, le marché des appareils mobiles pourraient franchir un cap en 2021 : outre l’Aya Neo, des machines telles que la One Gx1 Pro ou la GDP Win3 munies de processeurs Intel Tiger Lake avec une solution graphique intégrée Xe Graphics sont prometteuses.