La console portable OneXPlayer 2 a désormais une date de sortie et un prix

Non, ce n’est pas la Nintendo Switch. Cette OneXPlayer 2 est propulsée par un Ryzen 7 6800U – en attendant une version sous Core i7 de 13e génération – et possède un écran 8,4 pouces. Comme la console de Nintendo, ses contrôleurs sont amovibles.

Il y a un peu moins d’un mois, One-Netbook présentait une nouvelle console portable en vidéo, la OneXPlayer 2. Ce n’est pas la seconde édition d’une OneXPlayer, puisque le catalogue de la société se limite jusqu’ici à la OneXPlayer Mini, machine dotée d’un écran 7 pouces. La OneXPlayer 2 hérite d’un écran 8,4 pouces. Elle propose également des contrôleurs détachables très inspirés de ceux de la Nintendo Switch. One-Netbook a révélé le prix et la date de sortie de la console.

Dans la vidéo de présentation, l’entreprise mentionne un processeur AMD Ryzen 7 6800U mais aussi un Core i7 de 13e génération. La communication du jour concerne seulement la version de la console sous pavillon AMD ; One-Netbook attend certainement l’officialisation de la gamme Raptor Lake mobile d’Intel pour proposer la variante Intel de sa machine. Le Ryzen d’AMD possède 8 cœurs / 16 threads sous architecture Zen 3+ et un iGPU RDNA 2 à 12 cœurs graphiques (Radeon 680M). Au sein de la console portable, il collabore avec 16 ou 32 Go de mémoire LPDDR5X-6400. L’espace de stockage interne est de 512 Go, 1 To ou 2 To. Enfin, la batterie a une capacité de 65,5 Wh.

De la Microvision au Steam Deck de Valve : plus de 40 ans de consoles portables en images

Écran et contrôleurs

La console OneXPlayer 2 a des dimensions de 31 x 12,7 x 2,25 cm. Son écran de 8,4 pouces mobilise une dalle IPS tactile affichant une définition maximale de 2560 x 1600 pixels.

D’autre part, vous l’aurez remarqué, ses contrôleurs peuvent se détacher à la manière des manettes Joy-Con de la Nintendo Switch.

La console fonctionne à l’évidence sous Windows 11. Elle ne se limite pas à un usage purement ludique selon les illustrations fournies par One-Netbook : elle peut servir à jouer ou à travailler.

Prix et disponibilité

Cette OneXPlayer 2 sera disponible en précommande sur Indiegogo, à partir du 18 décembre 2022. Les commandes devraient être honorées et livrées en mars 2023 selon l’entreprise. Les prix de vente débutent à partir de 899 dollars.