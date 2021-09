Jouez gratuitement à une démo technique Unreal Engine 5 disponible sur Steam

The Market of Light vous propose d’explorer un marché aux commandes d’une luciole.

Accessible en accès anticipé depuis mai, l’Unreal Engine 5 se montre régulièrement à nos yeux ébahis à travers divers projets, inspirés de jeux réels, comme Oblivion, Bioshock ou The Simpsons : Hit and Run, d’environnements naturels tels que des forêts ou de pures démos techniques à l’instar d’Alpha Point de The Coalition. Malheureusement, jusqu’ici, il a toujours fallu se contenter de regarder puisqu’il n’était jamais possible d’y jouer. Un studio Japonais, historia Inc., a pris l’initiative de proposer une démo jouable gratuite. Elle s’appelle Market of Light et elle est disponible sur Steam.

Le descriptif indique à son sujet qu’il s’agit d’un « jeu court et une démo technologique créés avec Unreal Engine 5. Le joueur est une petite luciole qui collecte des orbes de lumière éparpillées sur le marché. Faites l’expérience d’un monde méticuleusement rendu d’un point de vue micro ! ». Unreal Engine 5 oblige, cette démo semble faire la part belle aux effets lumineux rendus via la technologie Lumen. La durée de vie est donnée pour 15 – 30 minutes.

Processeur 4 cœurs et GTX 1070

Pour essayer cette démo sur votre PC, celui-ci doit être sous Windows 10 64-bit. Il doit embarquer au moins un processeur 4 cœurs à 3,2 GHz, 8 Go de RAM et une carte graphique équivalente à une GeForce GTX 1070. Par ailleurs, la démo est tout sauf légère : 25 Go !