La gamme d’APU Mendocino détaillée

Trois références, un Ryzen 5, un Ryzen 3 et un Athlon.

En mai dernier, à l’occasion du Computex, AMD officialisé une série de processeurs mobiles Mendocino. Prévus pour le quatrième trimestre 2022, ces processeurs Ryzen Mobile gravés en 6 nm embarquent des cœurs Zen 2 et des cœurs graphiques RDNA 2. Pas de 5 nm et d’architecture CPU Zen 4 comme pour les Ryzen 7000 desktop donc, mais une association garante d’une « excellente combinaison performance / prix » d’après AMD. La société détaillera la gamme cet après-midi ; l’embargo est censé être levé à 15 heures. Cependant, nos confrères de VideoCardz ont publié les spécifications avec un peu d’avance.

© VideoCardz

Les APU Mendocino prennent le nom de série 7020. Le porte-étendard est le Ryzen 5 7520U doté de 4 cœurs / 8 threads. Sa fréquence de base est de 2,8 GHz, sa fréquence Boost de 4,3 GHz. Vient ensuite le Ryzen 3 7320U, aperçu dans UserBenchmark il y a quelques semaines, également armé de 4 cœurs / 8 threads. La fréquence de base de cette puce descend à 2,4 GHz et la fréquence Boost à 4,1 GHz. Enfin, l’Athlon Gold 7220U est un 2 cœurs / 4 threads avec une fréquence de base de 2,4 GHz et une fréquence Boost de 3,7 GHz. Ces trois processeurs héritent d’un iGPU Radeon 610M (avec probablement deux unités de calcul). Leur TDP est configurable entre 8 et 15 W.

Jusqu’à 12 heures d’autonomie

Ces APU Mendocino doivent proposer jusqu’à 12 heures d’autonomie selon AMD. Ils intégreront des ordinateurs portables tels que l’Acer Aspire 3 ou le Lenovo IdeaPad 1 commercialisés avant la fin d’année.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost Cache iGPU TDP Ryzen 5 7520U 4 / 8 2,8 GHz 4,3 GHz 6 Mo Radeon 610M 8-15 W Ryzen 3 7320U 4 / 8 2,4 GHz 4,1 GHz 6 Mo Radeon 610M 8-15 W Athlon Gold 7220U 2 / 4 2,4 GHz 3,7 GHz 5 Mo Radeon 610M 8-15 W

Source : VideoCardz