Un APU Mendocino, le Ryzen 3 7320U, surgit dans UserBenchmark

@TUM_APISAK a repéré un processeur AMD Ryzen 3 7320U dans UserBenchmark. Il s’agit très certainement d’un APU Mendocino. La puce possède 4 cœurs / 8 threads. Le logiciel la détecte avec une fréquence de base de 2,4 GHz et une fréquence Boost de 4,1 GHz. Le processeur utilise un socket FT6.

AMD a officialisé les processeurs Mendocino fin mai, lors du Computex 2022. Malgré leur désignation Ryzen 7000, ils embarquent des cœurs CPU Zen 2. Les cœurs graphiques bénéficient en revanche de l’architecture RDNA 2. L’intérêt de cette gamme : offrir une « excellente combinaison performance / prix » d’après AMD. Les performances devraient toutefois être assez faibles. En effet, outre le fait que ces processeurs ne disposent ne disposent que de 4 cœurs CPU, sous une ancienne architecture CPU qui plus est, nous avons appris qu’ils n’auraient que deux unités de calcul pour la partie GPU. Pour la comparaison, les Les iGPU Radeon 680M et 660M des Ryzen 6000 Rembrandt s’appuient sur respectivement 12 et 6 unités de calcul, soit 768 et 384 processeurs de flux. L’APU du Steam Deck a pour sa part 8 unités de calcul.

Pour des PC portables peu onéreux

Pour le reste, les APU Mendocino, gravés en 6 nm, devraient prendre en charge deux canaux de mémoire LPPDR5, pour des capacités allant de 4 à 32 Go. À l’instar des Ryzen 6000 mobiles, ils profitent d’un moteur multimédia VCN 3.0 qui supporte notamment le décodage VP9 et AV1. AMD a indiqué que ces processeurs seraient disponibles à partir du quatrième trimestre 2022. Ils se destinent à équiper des ordinateurs portables vendus entre 399 dollars et 699 dollars. La diapositive marketing d’AMD met en avant une autonomie d’une dizaine d’heures pour ces machines.

AMD Ryzen 3 7320U Graphics



FT6, 1 CPU, 4 cores, 8 threads

Base clock 2.4 GHz, turbo 4.1 GHz (avg)https://t.co/eKSM2IFcpD pic.twitter.com/hVp0VUXBjV — APISAK (@TUM_APISAK) June 14, 2022

