APU Mendocino : seulement deux unités de calcul pour le GPU RDNA 2

Lors de sa présentation du Computex, AMD a annoncé une nouvelle série de processeurs, Mendocino. Dans son communiqué de presse, la société les présente ainsi : « Dotés de cœurs « Zen 2″ et de capacités graphiques basées sur l’architecture RDNA 2, les tout nouveaux processeurs Ryzen Mobile devraient offrir une excellente combinaison performance/prix ». Nous savions déjà que le nombre de cœurs CPU serait de 4 au maximum ; un document publié sur Chiphell nous apprend que le nombre de cœurs graphiques sera de 2.

Crédit : Chiphell

L’alliance de l’architecture CPU Zen 2 et de l’architecture graphique RDNA 2 a un seul précédent : le SoC Aerith du Steam Deck. Cet APU possède 4 cœurs / 8 threads et 8 unités de calcul pour le GPU, soit 512 processeurs de flux.

Les Ryzen 6000 Rembrandt profitent également de l’architecture graphique RDNA 2, mais combinée à l’architecture CPU Zen 3+. Les iGPU Radeon 680M et 660M possèdent respectivement 12 et 6 unités de calcul, soit 768 et 384 processeurs de flux.

Pour les APU Mendocino, 2 unités de calcul RDNA 2 signifie seulement 128 processeurs de flux ; bien moins que le SoC Aerith du Steam Deck. Vous l’aurez compris, les performances graphiques de ces processeurs s’annoncent ainsi très limitées.

Jusqu’à 32 Go de LPDDR5

La capture d’écran révèle aussi que les APU Mendocino prennent en charge deux canaux de mémoire LPPDR5, pour des capacités allant de 4 à 32 Go. À l’instar des Ryzen 6000 mobiles, ils profitent d’un moteur multimédia VCN 3.0 qui supporte notamment le décodage VP9 et AV1.

Pour finir, rappelons que les Ryzen 7000 desktop auront aussi droit à un iGPU. Selon les sources, la quantité de cœurs graphiques est de deux, comme pour les APU Mendocino donc, ou de quatre.