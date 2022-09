La gamme Raptor Lake se dévoile

Intel présentera vraisemblablement des processeurs Core de 13e génération à la fin du mois, en vue d’une commercialisation à partir de la mi-octobre. Les spécifications de quatorze références Raptor Lake-S ont été dévoilées fin août, mais elles sont fragmentaires. Le site WCCFTech a publié des données très complètes pour plusieurs processeurs.

Les tableaux contiennent les spécifications des nombreuses déclinaisons de Core i9-13900 et Core i7-13700. Apparemment, Intel prévoit des versions K, KF et même T de ces deux processeurs (ci-dessous). Le nombre de cœurs reste identique à chaque fois, avec 24 (8 + 16) et 16 (8 + 8) respectivement. Les TDP varient entre 125 W, 65 W ou 35 W. Les différences entre ces versions concernent aussi la présence d’un iGPU (pas de GPU intégré pour les modèles F) et les capacités d’overclocking.

Du côté des Core i5, nous retrouvons des Core i5-13600K / KF avec 14 cœurs (6 + 8) et à 125 W de TDP ainsi que des Core i5-13400 / F à 10 cœurs (6 + 4) configurés avec un TDP de 65 W.

DDR5-5600 ou DDR5-4800

L’autre différence notable entre les trois modèles de Core susmentionnés et le Core i5-13400 concerne la vitesse mémoire. Les premiers prennent nativement en charge la DDR5-5600, tandis que le second, et sans doute les Core i3, supportent de la DDR5-4800. Pas de disparité en matière de DDR4, avec de la DDR4-3200 pour toutes les puces. Rappelons qu’à l’instar de leurs ancêtres Alder Lake, les Raptor Lake maintiennent une compatibilité DDR5 / DDR4 selon la carte mère et utilisent toujours le socket LGA1700.

Enfin, en matière de fréquence, le fleuron de la gamme, le Core i9-13900K, est capable de monter à 5,8 GHz sur deux cœurs. Pour la comparaison, les Core i9-12900K et Core i9-1200KS plafonnent à respectivement 5,2 et 5,5 GHz ; quant au nouveau Ryzen 9 7950X, il atteint 5,7 GHz.

Processeurs Intel Raptor Lake-S : des premiers tarifs

Source : WCCFTech