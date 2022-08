Intel Raptor Lake-S : présentation le 27 septembre, lancement le 20 octobre

AMD a dévoilé le programme pour ses CPU Ryzen 7000 cette nuit. La réplique d’Intel est prévue dans les prochaines semaines. Go To Market dévoile une feuille de route très précise pour la 13e génération de Core. La diapositive ci-dessous a fait l’objet d’une présentation interne.

Crédit : @wnxodCAPTION_END

Le document confirme une annonce des processeurs Raptor Lake-S lors de l’évènement Intel Innovation prévu les 27 et 28 septembre prochains. Cela tombe bien, puisque le 27 septembre sera également le jour de commercialisation des Ryzen 7000. Intel autorisera les précommandes du Core i9-13900K dans la foulée ; celles des Core i7-13700K et Core i5-13600K dès le 13 octobre. La mise sur le marché réelle des Core i9, i7 et i5 Raptor Lake est fixée au 20 octobre ; précédemment, il était plutôt question du 17 octobre. Les versions non-K n’arriveraient que plus tardivement. Enfin, comme AMD, Intel proposera son meilleur chipset dans un premier temps, à savoir le Z790.

Des résultats Geekbench

Ces derniers jours, plusieurs résultats Geekbench ont été publiés pour quelques références Raptor Lake : les trois susmentionnées ainsi que le Core i9-13900. Ils témoignent d’une belle hausse des performances en mono-cœur et en multicœurs par rapport aux puces Alder Lake. Les écarts sont conséquents en multicœurs, mais gardez à l’esprit que les Raptor Lake proposent plus d’E-cores que leurs ancêtres.

Processeur Cœurs / Threads Score mono-thread Score multi-threads Intel Core i9-13900K 24 / 32 2314 26 464 Intel Core i9-13900 24 / 32 2130 20 131 Intel Core i7-13700K 16 / 24 2090 19 811 Intel Core i5-13600K 14 / 20 2012 16 054

Processeur Cœurs / Threads Score mono-thread Score multi-threads Intel Core i9-12900K 16 / 24 1988 17 245 Intel Core i9-12900 16 / 24 1945 16 568 Intel Core i7-12700K 12 / 20 1907 14 125 Intel Core i5-12600K 10 / 16 1857 11 603

Les Ryzen 7000 et Core Raptor Lake s’affrontent dans Cinebench R23

Sources : VideoCardz, WCCFTech