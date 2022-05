La GeForce GTX 1630 arrivera avec 15 jours de retard

Finalement, NVIDIA n’a pas profité du Computex pour officialiser sa GeForce GTX 1630 ; et en principe, cette référence ne sortira pas aujourd’hui… Notre confrère de VideoCardz, qui avait avancé ces deux échéances, a donc revu son calendrier prévisionnel. Cette fois, il étaye ses prédictions par une capture d’écran : la GeForce GTX 1630 arriverait le 15 juin prochain.

Le document ne mentionne aucune date pour la distribution d’exemplaires à la presse, ni de jour de levée d’embargo sur le tests. En conséquence, la sortie de cette référence se fera certainement en catimini, sans grand battage médiatique. Bon, contrairement à la dernière GeForce lancée, la RTX 3090 Ti, la GTX 1630 n’est sans doute pas un fleuron que NVIDIA souhaite mettre en avant… En outre, l’intérêt que lui porteront les clients pourrait être assez limité, la situation sur le marché des cartes graphiques s’améliorant au fil des semaines.

Spécifications et performances

VideoCarde avait détaillé les spécifications de la GeForce GTX 1630 dans une précédente actu, et contrairement aux dates, celles-ci n’ont pas changé. Cette référence, basée sur un GPU TU117-150, propose 512 cœurs CUDA et 4 Go de GDDR6 à 12 Gbit/s. Des résultats d’une précédente fuite issus de 3DMark suggèrent un niveau de performance inférieur à la GeForce GTX 1050 Ti.

Carte graphique GeForce GTX 1630 GeForce GTX 1650 GeForce GTX 1050 Ti GPU 12nm Turing TU117-150 12nm Turing TU117-300 14nm Pascal GP107-400 Coeurs CUDA 512 896 768 Fréquence GPU 1800 MHz 1590 MHz 1392 MHz Vitesse mémoire 12 Gbit/s 12 Gbit/s 7 Gbit/s VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR5 Bus mémoire 64-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 96 Go/s 192 Go/s 112 Go/s TDP 75W 75W 75W Date de lancement 15 juin 2022 3 avril 2020 25 octobre 2016

Carte graphique GeForce GTX 1630 GeForce GTX 1650 GeForce GTX 1050 Ti FireStrike (1080p) 100 % 182 % 117 % FireStrike Extreme (4K) 100 % 197 % 148 % TimeSpy (1440p) 100 % 172 % 108 %

