NVIDIA va dégainer une GeForce GTX 1630 pour contrer la RX 6400 d’AMD

Selon les informations de notre confrère de VideoCardz, en principe très bien renseigné lorsqu’il est question de cartes graphiques, NVIDIA envisage de lancer une GeForce GTX 1630. Le catalogue de la société comporte des GT 730 et GT 1030 ; la nouvelle venue serait donc la première référence x30 de la série GTX.

NVIDIA a déjà ramené à la vie l’architecture Turing il y a quelques mois par le biais de la GeForce MX550 dotée d’un GPU TU117. La dernière carte GTX sous architecture Turing est la GeForce GTX 1650 lancée en avril 2019.

Parce que l’entrée de gamme de NVIDIA est trop cher actuellement

Les motivations de l’entreprise seraient assez simples : étoffer son offre d’entrée de gamme desktop, un segment qu’elle délaisse depuis quelques mois. NVIDIA a certes lancé une GeForce RTX 3050 en janvier dernier, mais avec un tarif recommandé de 280 euros et des prix réels qui avoisinent plutôt les 400 euros, cette référence n’est pas vraiment bon marché.

Surtout, AMD propose désormais des Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 nettement plus accessibles : la première se trouve à partir de 240 euros environ, la seconde à un peu plus de 200 euros. Comme cela apparaît dans le tableau publié par Frank Azor vantant le rapport qualité / prix des Radeon RX 6000, les deux cartes susmentionnées n’ont pas de concurrentes Ampere : elles ont pour rivales les GTX 1050 Ti et GTX 1650.

De fait, notre confrère précise que la GeForce GTX 1630 remplacerait la GTX 1050 Ti. Son tarif recommandé serait sous les 190 dollars. Les spécifications ne sont pas connues pour le moment. L’article suggère simplement que cette carte mobilise un GPU TU117 jusqu’ici exploité par la GTX 1650.

