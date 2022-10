Les configurations minimales et recommandées pour jouer à A Plague Tale : Requiem

Le 18 octobre prochain sortira A Plague Tale : Requiem, la suite de A Plague Tale : Innocence (paru en 2019). Pour y jouer sur PC, vous pourrez passer par le service de cloud gaming de NVIDIA, le GeForce Now, ou de manière plus classique, en local. Focus Entertainment a révélé les configurations minimales et recommandées pour son titre.

Les exigences du jeu pour fonctionner en Full HD / Low à 30 images par seconde sur une machine sont assez mesurées. A Plague Tale : Innocence nécessite un processeur Intel Core i5-4690K ou AMD FX-8300 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 590 ; 16 Go de RAM.

Naturellement, le curseur monte de plusieurs crans pour du Full HD / Ultra à 60 images par seconde. Pour ces conditions, le studio renseigne un processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 ; une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT ; toujours 16 Go de RAM.

Dans tous les cas, le jeu occupe 55 Go d’espace disque.

Un DLC en bonus de précommande

Vous pouvez précommander A Plague Tale: Requiem, développé par Asobo Studio, sur Steam. Vous obtiendrez en récompense le DLC Protector Pack qui octroie « une apparence spéciale pour l’arbalète, des objets cosmétiques exclusifs pour Amicia, et des ressources bonus pour améliorer votre équipement ».

Voici la description du jeu :

« L’appel d’une île résonne par-delà les mers …

Vivez une aventure poignante aux côtés d’Amicia et Hugo, dans un monde brutal ravagé par des forces obscures.

Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d’y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d’Hugo.

Mais lorsque les pouvoirs d’Hugo ressurgissent, mort et destruction s’abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d’Hugo.

Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels… et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers. »