Des Mac Pro armés de M2 Extreme à 48 cœurs CPU et 152 coeurs GPU en préparation ?

Dans la lignée de la M1, la M2 d’Apple devrait être déclinée dans des versions bien plus puissantes au fil des mois. Le premier SoC Apple Silicon a effet servi de base aux M1 Pro, M1 Max puis M1 Ultra. La M2 propose 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU. Selon les informations partagées par Marc Gurman de Bloomberg, des M2 Ultra et Extreme pousseront les curseurs encore plus loin : le journaliste évoque 48 cœurs CPU et 152 cœurs GPU.

D’après Marc Gurman, Apple préparerait une M2 Extreme pour rafraîchir son Mac Pro, l’une des dernières machines de la firme restée sous drapeau Intel. La marque à la pomme lancerait prochainement une nouvelle édition armée de M2 Ultra et de M2 Extreme. La première aurait 24 cœurs CPU et 76 cœurs graphiques ; la seconde, la configuration évoquée au premier paragraphe, 48 cœurs CPU et 152 cœurs GPU. Par ailleurs, Apple proposerait les Mac Pro dans des configurations ayant jusqu’à 256 Go de RAM.

Marc Gurman rapporte avoir vu un Mac Pro doté de M2 Ultra en phase de test chez Apple. La puce proposait 16 cœurs haute performance et 8 cœurs haute efficacité énergétique. L’ordinateur fonctionnait sous MacOS Ventura 13.3.

Apple mise beaucoup sur la partie graphique

Au-delà de la fiabilité de cette source, de telles M2 sont vraisemblables. Avec sa M1 Ultra notamment, Apple a surtout mis l’accent sur les performances graphiques, allant jusqu’à les comparer à celles d’une GeForce RTX 3090. La M2 a suivi le même chemin : l’entreprise promet par exemple une hausse des performances graphiques de 35 % par rapport à la M1, contre “seulement” 18 % de gain côté CPU.

Concernant plus spécifiquement les Mac Pro, la meilleure configuration implique un Intel Xeon W à 28 cœurs. Pour cette machine destinée aux professionnel, Apple aurait donc eu du mal à promouvoir des modèles ne proposant que 20 cœurs CPU, et à plus forte raison 10 cœurs, peu importe les performances. Des options à 24 et à 48 cœurs CPU légitimeraient davantage un rafraîchissement.

