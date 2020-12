La Meerkat Demo sous Unreal Engine 4 est disponible en téléchargement

Début décembre, nous découvrions un impressionnant rendu d’animaux en temps réel sous Unreal Engine 4. Le nom de cette vidéo mettant en scène un suricate : Meerkat Demo. L’Epic Games propose désormais ce projet, réalisé par Weta, en téléchargement.

Ce sample est réservé à l’Unreal Engine et aux détenteurs d’un compte Epic Games. Il propose les personnages entièrement modélisé et animés dans leur monde désertique, et permet aux utilisateurs de découvrir la scène et d’expérimenter avec les différents outils à disposition.

« Nécessite une carte graphique puissante »

Cette démo met l’accent sur le rendu du pelage grâce à la technologie Hair & Fur. Un outil de rendu disponible à partir de la version 4.26 de l’Unreal Engine.

Dans la documentation, Epic Games explique en préambule que « La technologie de rendu en temps réel est un outil de plus en plus important dans le processus de réalisation d’un film, de la prévisualisation au rendu final, car elle permet aux cinéastes de revoir et de reproduire très rapidement les scènes et les effets numériques. Le Meerkat Demo de Weta Digital est un court métrage entièrement rendu dans Unreal Engine, conçu pour explorer le plus haut niveau de qualité possible tout en maintenant une vitesse de rendu aussi rapide que possible. Avec la bonne carte graphique, le court-métrage Meerkat se déroulera en temps réel ».

Mais soyez prévenu : « Il s’agit d’une scène particulièrement intense sur le plan graphique ; elle nécessite une carte graphique puissante pour fonctionner à une fréquence d’image stable ». Pour la séquence diffusée sur YouTube, c’est une RTX 3090 de NVIDIA qui assure cette tâche.

Vous pouvez télécharger Merkat Demo sur le site officiel Unrel Engine.

