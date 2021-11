La NVIDIA GeForce RTX 2060 12 Go est finalement là… enfin presque

Le lancement prochain d’une GeForce RTX 2060 équipée de 12 Go de VRAM ne fait guère de doute ; nous devrions d’ailleurs être fixés sous peu, puisque l’annonce officielle serait programmée le 7 décembre. Le moddeur ruse VIK-on a mis au point un tel modèle avec un peu d’avance : il a doublé la quantité de mémoire vidéo dédiée d’une carte Asus RTX 2060 Turbo.

VIK-on n’en est pas à sa première expérience du genre. En début d’année, il avait déjà partagé des vidéos dans lesquelles il bricolait des RTX 2070 et RTX 3070 pour augmenter leur quantité de VRAM. Dans le cas de la RTX 2060, il a remplacé les puces mémoire d’une capacité de 1 Go par des modèles Samsung K4ZAF325BM-HC14 de 2 Go. En conséquence, il obtient une RTX 2060 avec non plus 6 Go de VRAM, mais 12 Go.

Les performances de 12 GPU sur Forza Horizon 5

12 288 Mo

CPU-Z identifie correctement la carte et affiche 12 288 Mo de GDDR6. VIK-on rencontre quelques problèmes d’écran noir au départ ; ceux-ci disparaissent une fois le GPU réglé en mode performance dans le panneau de configuration NVIDIA. Le moddeur effectue quelques tests : minage d’Ethereum et benchmark Unigine Superposition. Les performances des modèles 6 Go et 12 Go sont équivalentes. VIK-on a envoyé la carte à Pro Hi-Tech afin que le média procède à des tests plus complets.

C’est une lapalissade, mais l’augmentation de la mémoire de la RTX 2060 ne sera bénéfique que dans des applications à même d’exploiter plus de 6 Go. C’est le cas de certains jeux. Sur Battlefield 2042 par exemple, la RTX 2060 6 Go permet de jouer à plus de 60 images par seconde en Full HD / Ultra. Cependant, ses performances s’effondrent dans des définitions plus élevées, contrairement à la RTX 3060 12 Go.

En outre, NVIDIA doit estimer que proposer une carte bâtie autour d’un GPU Turing gravé en 12 nm peut être un bon moyen d’avoir du stock à moindre coût. Réponse dans les prochaines semaines.