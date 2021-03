Envie de doubler la quantité de VRAM de votre RTX 3070 ? La procédure en vidéo

Un certain VIK-on a modifié sa RTX 3070 pour lui accorder 16 Go de VRAM au lieu de 8.

Fin janvier, le dénommé VIK-on avait déjà bricolé une RTX 2070 pour doubler sa quantité de mémoire en lui octroyant 16 Go. Le voici qui récidive, cette fois avec une RTX 3070. Son sujet d’expérimentation est un modèle Palit GamingPro OC.

Comme son ancêtre, la RTX 3070 s’appuie sur 8 Go de mémoire GDDR6. Elle propose 8 emplacements mémoire, occupées par 8 puces de 8 Gbit (1 Go). Afin d’accroître la quantité de VRAM, il faut préalablement retirer ces puces puis les remplacer par d’autres, ici de 16 Gbit. Une procédure qui parait simple sur le papier, mais qui, comme en témoigne la vidéo ci-dessus, demande un peu de matériel et de savoir-faire. VIK-on fait notamment chauffer les modules VRAM afin de pouvoir les retirer sans dommage, puis installe ensuite leurs remplaçants.

Une RTX 3070 avec 16 Go tout à fait fonctionnelle

Une fois toutes les manipulations effectuées, VIK-on a procédé à quelques tests. Le pilote GeForce et GPU-Z identifient bien les 16 Go de mémoire vidéo dédiée. Dans un premier temps, la solution est sujette à des bugs. Cependant, une fois les tensions ajustées via le logiciel Precision X d’EVGA, cette RTX 3070 bricolée semble pleinement fonctionnelle.

Techniquement, le GPU GA104 de la RTX 3070 peut donc tout à fait être associé à 16 Go de VRAM. Selon certains observateurs, la RTX 3070 Ti recevrait ce privilège ; cela lui permettrait de rivaliser avec les Radeon RX 6800 et RX 6800 XT sur ce terrain, toutes deux munies de 16 Go de VRAM. Après tout, NVIDIA a doté sa RTX 3060 de 12 Go de GDDR6, donc une RTX 3070 Ti avec 16 Go ne parait pas une hypothèse incongrue. Enfin, notez que si des fuites évoquent également une RTX 3080 Ti avec 12 Go de VRAM, il est question de GDDR6X, un type de mémoire plus véloce mais aussi plus onéreux.