Les performances de 8 GPU sur Battlefield 2042

Battlefield 2042 est officiellement disponible depuis le 19 novembre, peu importe la version achetée. Pour y jouer sur PC, la configuration minimale mentionne un processeur Intel Core i5-6600K ou Ryzen 5 3600 associé à une carte graphique GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 560 ; la configuration recommandée renseigne un processeur AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-4790 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT. Comme il l’avait fait pour Forza Horizon 5, Jarred Walton de Tom’s Hardware US a mis à l’épreuve quelques cartes graphiques en 1080p, 1440p et 4K.

La machine de test se compose d’un processeur Intel Core i9-9900K et de 32 Go de DRR4-3600. Notez que Battlefield 2042 ne propose aucun outil de benchmark intégré. En conséquence, notre confrère a dû effectuer des tests manuels sur la carte multijoueur Décharge. Logiquement, cette méthode offre des résultats moins fiables qu’un benchmark intégré.

Du Full HD / Ultra à plus de 60 IPS pour les 8 GPU testés

Les résultats sont essentiellement ceux des cartes AMD et NVIDIA de dernière génération (RX 6000 et RTX 3000 ; la seule intrue est la GeForce RTX 2060). Il y a deux grandes absentes, les Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6800.

Si vous avez la chance de posséder une carte Ampere ou RDNA 2, vous pouvez en principe faire fonctionner Battlefield 2042 en 1080 / Ultra à plus de 60 images par seconde. Activer le ray tracing met un peu en difficulté la Radeon RX 6600 XT, qui reste malgré tout largement au-dessus des 60 IPS de moyenne. En revanche, la RTX 2060 semble avoir beaucoup de mal à gérer les effets RTAO (Ray-Traced Ambient Occlusion) du titre, avec un framerate moyen qui avoisine les 20 IPS, y compris avec le DLSS.

Hormis les Radeon RX 6600 XT et RTX 2060, tous les GPU testés dépassent les 60 IPS de moyenne en 1440p / Ultra. Profiter du ray tracing à cette définition reste viable dès la RTX 3060, à condition d’activer le DLSS.

Enfin, le combo 4K / Ultra à plus de 60 IPS de moyenne est possible à partir de la Radeon 6700 XT et de la RTX 3060 Ti avec DLSS. En revanche, le ray tracing à une telle définition reste réservé aux RTX 3090 et Radeon RX 6900 XT.

N’hésitez pas à faire un tour sur Tom’s Hardware US pour accéder au dossier complet. Vous y trouverez notamment l’impact de certains réglages graphiques sur les performances et de nombreuses comparaisons d’images.