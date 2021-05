La PlayStation 5 hériterait d’un SoC AMD en 6 nm à partir de 2022

L’actuelle PlayStation 5 de Sony s’appuie sur un SoC AMD fabriqué dans les usines de TSMC sur nœud 7 nm (N7). Selon un rapport du DigiTimes, la firme nippone envisagerait de lancer une nouvelle version de ce SoC en 2022, non plus gravé en 7 nm mais en 6 nm (N6).

Le dessein de Sony ne serait pas de booster les performances de la PlayStation 5 mais plutôt de réduire les coûts. En outre, le passage au 6 nm n’aurait pas d’impact sur l’aspect extérieur de la console ; en somme il n’est pas – encore – question d’une version Slim. Paradoxalement, cette évolution permettrait surtout à l’entreprise de perdre moins d’argent ; Sony a confirmé vendre ses PlayStation 5 à perte en février dernier.

PlayStation 5 : Sony permet enfin de stocker les jeux PS5 sur un dispositif externe

Quelques dollars grapillés

Le N6 de TSMC utilise les mêmes règles de conception que le N7. Par conséquent, il garantit une transition aisée et ne nécessite pas d’engager d’importants coûts de développement. Le N6 est basé sur un processus de lithographie extrême ultraviolet (EUV) à 5 couches. Il offre une densité de transistors jusqu’à 18 % au N7, ce qui peut logiquement avoir une incidence sur la taille des puces et donc les coûts. Concrètement, ce SoC en 6 nm serait un peu moins cher mais aussi moins complexe et donc plus rapide à produire que celui en 7 nm.

Vous l’imaginez, avec déjà 7,8 millions de PlayStation 5 vendues depuis le lancement en novembre, la réduction des coûts de production, même si elle n’est que de quelques dollars, peut vite engendrer de belles sommes. En 2021, face à une demande toujours très importante, ce sont 10 millions d’exemplaires supplémentaires qui devraient être produits.

Les sources du DigiTimes évoquent un début de la production en 2022 pour le SoC en 6 nm.