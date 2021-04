PlayStation 5 : Sony permet enfin de stocker les jeux PS5 sur un dispositif externe

La mise à jour d’avril offre l’opportunité de stocker des jeux PS5 sur des dispositifs USB, mais pas d’y jouer via ce biais.

C’était l’une des promesses formulées par Sony au moment du lancement de sa PlayStation 5 : la possibilité de stocker des jeux PS5 sur un dispositif USB externe. La mise à jour d’avril, présentée comme la première mise à jour majeure de la console, active cette fonctionnalité.

Jusqu’à présent, les possesseurs de PlayStation 5 pouvaient seulement stocker des jeux PlayStation 4 sur un périphérique USB, et y jouer sans avoir à les installer sur le SSD interne. Pour les titres PlayStation 5 en revanche, la mise à jour autorise uniquement le stockage ; les jeux devront toujours être installés sur le SSD interne de la console pour être lancés. Ainsi, la faculté de les stocker sur des dispositifs externes évite simplement aux utilisateurs d’avoir à retélécharger quelques titres dans le cas où ils souhaiteraient faire de la place sur le SSD interne.

Un port M.2 désespérément libre

Rappelons que la PlayStation 5 possède un port M.2 libre. Il doit permettre aux joueurs, à terme, d’accroître les capacités de stockage interne de la machine au-delà des 667 Go disponibles. Toutefois, depuis la sortie de la console, cette potentialité reste en attente, soumise à l’arrivée d’une mise à jour.

Ce ne sera pas pour avril donc. Dans son article, Sony écrit que ses équipes « travaillent toujours sur l’ajout de cette fonctionnalité », sans donner de date. À ce sujet, en mars dernier, Bloomberg évoquait une mise à jour d’ici l’été.

Cette mise à jour d’avril apporte aussi des changements d’interface et étend les options de personnalisation. Elle retravaille certains menus, offre l’opportunité de masquer des jeux de sa bibliothèque et ajoute une nouvelle fenêtre plus synthétique pour les trophées.

Enfin, l’application PlayStation pour smartphone a elle aussi droit à un petit lifting.

Vous pouvez consulter tous les détails de cette mise à jour sur le site PlayStation.