Les meilleurs MacBook Air et MacBook Pro : quels modèles acheter en 2024

Dans l’univers des ordinateurs portables, Apple se distingue par une offre aussi performante qu’innovante incarnée par les MacBook Air et les MacBook Pro. Aujourd’hui, choisir parmi les gammes et les modèles de laptops Apple exige de comprendre les différentes caractéristiques qui les composent. Et au vu du prix, il est important de choisir le bon. Découvrez notre sélection des meilleurs MacBook de 2024.

Notre top 3 des meilleurs MacBook

Les MacBook d’Apple, avec leur design iconique, leurs finitions exceptionnelles et leurs écrans Retina époustouflants, continuent chaque année de susciter l’admiration. Si certains les critiquent pour leurs prix élevés, leur performance incontestable et le système d’exploitation macOS, réputé pour sa fluidité et sa synergie avec iOS, ils attirent toujours un large public. Le passage historique aux processeurs M1, puis aux évolutifs M2 et M3, marque une nouvelle ère de puissance et d’efficacité énergétique.

La gamme des MacBook est aujourd’hui dotée de modèles variés, allant des MacBook Air de 13 et 15 pouces aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, équipés selon les références des dernières puces M3. Malgré un catalogue plus resserré comparé à celui des PC, chaque modèle de MacBook a ses spécificités, destinées à répondre aux besoins variés des utilisateurs. Pour naviguer dans cette offre riche et parfois complexe, nous avons sélectionné pour vous différents modèles de MacBook, parmi les meilleurs, adaptés à différents usages.

À lire également : notre comparatif des meilleurs ultrabooks

MacBook Pro 16″ M3 Pro 2023, le condensé de puissance

MacBook Pro 16 M3 Pro 2023 Le condensé de puissance € Apple 2023 MacBook Pro Ordinateur… 2826€

2826€ Voir l’offre

2,976.99€ Voir l’offre

2996€ Voir l’offre

2999€ Voir l’offre

2999€ Voir l’offre

2999€ Voir l’offre

2999€ Voir l’offre

2999€ Voir l’offre

2,999.99€ Voir l’offre

3,099.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Les excellentes performances de la puce M3

Les excellentes performances de la puce M3 Le grand écran Liquid Retina XDR

Le grand écran Liquid Retina XDR Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse La qualité de ses finitions

La qualité de ses finitions L'ergonomie du clavier et du trackpad On n’aime pas La connectique limitée

La connectique limitée L'encoche sur l'écran

Commençons directement avec l’un des colosses d’Apple : le MacBook Pro 16 pouces. Ce modèle se positionne comme la quintessence de la puissance. Il est spécialement conçu pour les professionnels exigeants, notamment dans les domaines de l’image et du design. Doté des puces M3 Pro ou M3 Max, ce modèle incarne ce qui se fait de mieux dans le monde des laptops. Son écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces offre une luminosité et une colorimétrie impressionnante. Idéal pour les tâches créatives qui demandent une grande précision visuelle. Avec un taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion de 120 Hz et une technologie mini-LED, sa qualité est difficilement égalable.

Ajoutons à cela son design épuré et de ses finitions soignées ainsi que son autonomie généreuse assurant à la fois performances et mobilité. Son clavier et son trackpad parfaitement conçus optimisent également l’expérience utilisateur, tandis que sa capacité à gérer sans difficulté les applications les plus lourdes fait de lui un choix de prédilection pour les professionnels.

À l’heure actuelle, le MacBook Pro 16 pouces illustre parfaitement l’engagement d’Apple envers l’innovation et la qualité. Que ce soit pour de la retouche photo, le montage vidéo ou simplement pour profiter d’un grand écran lors de sessions de travail prolongées, ce modèle répond à un large éventail de besoins professionnels (ou non) avec brio. En résumé, pour tous ceux qui ont la possibilité d’y mettre le prix, le MacBook Pro 16 est la machine ultime de la marque à la pomme. Il y a très peu de chances que vous soyez déçu !

MacBook Pro 14″ M3 Max, le plus puissant de tous les MacBook

MacBook Pro 14 M3 Max Le plus puissant de tous les MacBook € Apple MacBook Pro MRX53FN/A – Fin… 3450€

3450€ Voir l’offre

3899€ Voir l’offre

3,991.98€ Voir l’offre

3999€ Voir l’offre

3999€ Voir l’offre

3999€ Voir l’offre

3999€ Voir l’offre

3999€ Voir l’offre

3,999.99€ Voir l’offre

4,368.03€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Magnifique qualité d'affichage

Magnifique qualité d'affichage Puce M3 Max surpuissante

Puce M3 Max surpuissante Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Très belles finitions

Très belles finitions Excellent volet audio On n’aime pas Plus de Touch Bar

Plus de Touch Bar Connectique toujours limitée

Si vous aimez les formats un petit peu plus compacts, mais que vous ne voulez pas faire le moindre compromis sur les performances, alors c’est vers le MacBook Pro 14 pouces que vous devez vous tourner. Équipé de la puce M3 Max, il a, depuis sa sortie en 2023, redéfini les standards de la puissance et de l’efficacité. Il se distingue par sa capacité à exécuter des tâches exigeantes avec une aisance des plus remarquable, se prêtant à des usages divers allant du montage vidéo lourd au gaming (bien que cet usage demeure un domaine moins exploré par Apple). Ce modèle est parfaitement adapté pour gérer les applications les plus gourmandes sans aucun ralentissement.

La disparition de la Touch Bar ne plaira pas à tous, mais on apprécie toutefois sa connectique de dernière génération. Et surtout son écran Liquid XDR Retina encore plus lumineux que les générations précédentes et qui permet d’optimiser encore l’expérience utilisateur. Ajoutons que la qualité audio exceptionnelle, couplée à une autonomie généreuse améliorée par une gestion énergétique impeccable positionne ce MacBook comme une référence sur le marché. Sa puissance, la qualité de ses finitions et de son affichage justifie l’investissement pour les utilisateurs à la recherche du meilleur ultraportable du marché.

Et ce MacBook Pro est non seulement un outil de travail puissant pour les créatifs et les professionnels, mais aussi un excellent dispositif de divertissement, offrant une expérience visuelle et sonore immersive pour le visionnage de films et séries, grâce notamment à la prise en charge de la technologie Spatial Audio.

MacBook Pro 13″ M2, le bon rapport qualité/prix

MacBook Pro 13″ M2 Le bon rapport qualité/prix € Apple MacBook Air MLY33FN/A – Mi-2022… 935€

935€ Voir l’offre

1072€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1179€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1,230.15€ Voir l’offre

1234€ Voir l’offre

1249€ Voir l’offre

1,299.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son excellent rapport qualité/prix

Son excellent rapport qualité/prix Ses très bonnes performances

Ses très bonnes performances Sa qualité d'affichage

Sa qualité d'affichage Son format compact

Son format compact Son autonomie généreuse On n’aime pas Seulement 2 ports USB-C

Le MacBook Pro 13 pouces, équipé de la puce M2, continue de dominer le segment des ultraportables grâce à ses performances impressionnantes et son autonomie généreuse. Conservant le design et la qualité de construction de ses prédécesseurs équipés de la puce M1, ce modèle est apprécié grâce à son clavier confortable, son grand touchpad, et sa Touch Bar pratique (même si controversée). Malheureusement, sa connectique est encore et toujours trop limitée. L’écran Retina de 13,3 pouces, lumineux et parfaitement calibré, offre une qualité d’affichage très satisfaisante et permet l’utilisation de logiciels demandant une colorimétrie impeccable et des contrastes profonds.

Côté technique, les performances de la puce M2 sont exceptionnelles. Elle permet une amélioration significative par rapport à la génération précédente. Et bien sûr, la machine reste silencieuse et fraîche en toutes circonstances grâce à l’aluminium. Son efficacité se traduit aussi par son autonomie qui peut atteindre et même dépasser les 20 heures, positionnant le MacBook Pro 13 pouces M2 comme l’un des laptops les plus endurants sur le marché.

Bien que son prix ait augmenté et que certains détails comme la webcam 720p et les bordures d’écran épaisses soient critiquables, l’excellente qualité de son écran, sa puissance et sa robustesse en font un choix privilégié pour les professionnels et les utilisateurs exigeants. L’engagement d’Apple envers l’efficience énergétique et les performances assure encore aujourd’hui au MacBook Pro M2 sa place de leader parmi les ultraportables.

MacBook Air 15″ M3, puissance et finesse

MacBook Air 15″ M3 Puissance et finesse € Apple MacBook Air 15,3″ 256Go SSD 8Go… 1599€

1599€ Voir l’offre

1599€ Voir l’offre

1599€ Voir l’offre

1599€ Voir l’offre

1599€ Voir l’offre

1599€ Voir l’offre

1599€ Voir l’offre

1,730.40€ Voir l’offre

1,813.74€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Sa puce M3 très puissante

Sa puce M3 très puissante Son design et ses finitions

Son design et ses finitions Son grand écran et sa qualité d'affichage

Son grand écran et sa qualité d'affichage Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse Son ergonomie On n’aime pas Sa connectique toujours limitée

Sa connectique toujours limitée Son prix assez inaccessible

Le nouveau MacBook Air M3 15 pouces élève encore plus haut les standards des ultraportables en combinant avec brio puissance, finesse et autonomie. Grâce à sa puce M3, ce modèle surpasse largement ses prédécesseurs, proposant assez de ressources pour tous les usages, même les plus gourmands. Tout en conservant un design familier compact et des finitions impeccables, il équipe une dalle Liquid Retina de 15,3 pouces à l’affichage vraiment remarquable.

C’est le modèle parfait pour les nomades et les professionnels exigeants. Cependant, notez bien que la connectique reste limitée et vous demandera encore et toujours de vous munir de différents adaptateurs en fonction de vos besoins. La webcam 1080p et l’excellent système audio complètent l’ensemble, assurant une expérience utilisateur de qualité en toutes circonstances.

Apple poursuit donc sur sa lancée en matière d’innovation avec ce MacBook Air M3. Les performances de la puce M3 et l’autonomie prolongée confirment le positionnement de ce MacBook Air comme l’un des meilleurs ultraportables du marché. Le clavier ergonomique toujours aussi agréable et le grand trackpad sont également des atouts majeurs, même si l’absence d’une connectivité plus étendue peut toujours décevoir. En dépit de ces petites imperfections, le MacBook Air M3 de 15 pouces représente un choix solide pour ceux qui recherchent un mélange parfait de performances, d’autonomie et de qualité de construction.

MacBook Air 13″ M2, le bon choix

MacBook Air 13″ M2 Le bon choix € Apple MacBook Air MLY33FN/A – Mi-2022… 935€

935€ Voir l’offre

1072€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1179€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1,230.15€ Voir l’offre

1234€ Voir l’offre

1249€ Voir l’offre

1,299.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son magnifique design

Son magnifique design Ses excellentes performances

Ses excellentes performances Son autonomie

Son autonomie Sa qualité d'affichage et son écran aux bords fins

Sa qualité d'affichage et son écran aux bords fins Le port de charge MagSafe On n’aime pas Son prix en hausse

Son prix en hausse Deux ports USB-C seulement

Si vous cherchez un MacBook Air plus compact, et aussi moins cher, alors le MacBook Air M2 est fait pour vous. Il bénéficie à la fois d’une amélioration significative des performances de son prédécesseur grâce à la puce M2 mais aussi d’un design revu et corrigé. Cela implique qu’en plus d’un gain de performances, le MacBook Air M2 propose également un nouveau châssis offrant un écran légèrement plus grand, passant à 13,6 pouces. Ce dernier, un Liquid Retina bien sûr, garantit une qualité d’affichage magnifique, avec une luminosité de 500 nits.

La webcam quant à elle profite d’une mise à jour bienvenue en Full HD, idéal pour les visioconférences. Le retour du port MagSafe est aussi une amélioration ergonomique notable puisqu’il libère un port USB-C supplémentaire. Malgré son prix de départ assez élevé, la baisse due à la sortie du modèle M3 le rend plus accessible, renforçant son attractivité.

Ce modèle se distingue non seulement par ses performances accrues mais aussi par son design élégant, notamment dans le nouveau coloris “Minuit”. Son autonomie est aussi remarquable, permettant une utilisation tout au long de la journée sans nécessité de recharge. Le clavier, avec de plus larges touches, et le grand pavé tactile, contribue à une expérience utilisateur des plus agréables. Cependant, le MacBook Air M2 n’est pas exempt de critiques, notamment en raison de son revêtement en aluminium brossé sensible aux traces de doigts et aux rayures. Malgré ces petits désagréments, il se présente comme un choix solide pour ceux qui cherchent un ultraportable à la fois puissant, élégant et autonome.

MacBook Air 13″ M1, le plus abordable

MacBook Air 13″ M1 Le plus abordable € MacBook Air 13.3″ (2020) – Apple M1… 760€

760€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

1,029.99€ Voir l’offre

1049€ Voir l’offre

1,050.44€ Voir l’offre

1,099.99€ Voir l’offre

1,128.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son prix très intéressant

Son prix très intéressant Ses finitions soignées

Ses finitions soignées Sa qualité d'affichage

Sa qualité d'affichage Les bonnes performances de la puce M1 On n’aime pas Plus cher que certains laptops entrée de gamme

Plus cher que certains laptops entrée de gamme Connectique limitée

Le MacBook Air M1 continue de séduire par son excellent rapport qualité/prix, même après l’arrivée de son successeur équipé de la puce M2. Ce modèle, lancé en 2020, reste une option attrayante pour ceux qui recherchent l’efficacité et l’ergonomie de macOS à un coût plus abordable. Doté d’un processeur M1 avec 8 cœurs CPU et un GPU de 7 cœurs, le MacBook Air M1 excelle dans les tâches quotidiennes, le montage vidéo léger et même certains jeux. Avec son écran Retina de 13,3 pouces offrant une excellente qualité d’affichage, une autonomie pouvant atteindre 18 heures, un design soigné et un fonctionnement silencieux, ce MacBook combine légèreté, discrétion et performances, se positionnant ainsi comme le choix parfait pour les étudiants et les professionnels.

Bien qu’un peu plus cher comparé aux ordinateurs portables d’entrée de gamme du marché PC, le MacBook Air M1 justifie son prix par une expérience utilisateur premium, marquémarquée par une autonomie impressionnante et une grande portabilité. Il s’agit du moyen le plus accessible d’intégrer l’écosystème Apple dans son quotidien. Cependant, le design commence à montrer son âge, notamment comparé au modèle M2 plus récent. Malgré cela, son attractivité reste forte chez les revendeurs, offrant ainsi une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent découvrir ou continuer à profiter de l’environnement Apple sans se ruiner.

Choisir entre un MacBook Air et un MacBook Pro dépend principalement de vos besoins en termes de puissance, de portabilité et d’utilisation. Le MacBook Air est idéal pour ceux qui recherchent légèreté et finesse, parfait pour les étudiants, les professionnels en déplacement, et ceux qui utilisent principalement leur ordinateur pour la navigation web, le traitement de texte et des tâches légères de montage photo.

En revanche, le MacBook Pro est conçu pour les utilisateurs exigeant plus de puissance et de capacités graphiques, comme les professionnels de la création, les développeurs de logiciels, et les amateurs de montage vidéo. Il offre des performances supérieures, un meilleur système de refroidissement, et des options d’écran plus grandes, ce qui le rend mieux adapté aux tâches gourmandes en ressources. En résumé, votre choix devrait se baser sur l’équilibre entre performance et portabilité qui correspond le mieux à votre quotidien.

🎮 Peut-on utiliser les MacBook pour le gaming ?

Les MacBook, historiquement moins réputés pour le gaming que les PC, ont considérablement amélioré leurs capacités ludiques ces dernières années, notamment avec les avancées apportées par la puce Apple Silicon. Ces puces offrent des performances graphiques et une efficacité énergétique remarquables, permettant de jouer à une gamme plus large de jeux avec fluidité. Bien que le catalogue de jeux nativement compatibles avec macOS ne soit pas aussi étendu que celui de Windows, des solutions comme Boot Camp (pour les modèles Intel), des émulateurs, ou des plateformes de streaming de jeux tels que GeForce Now et Apple Arcade, enrichissent l’expérience de jeu sur Mac. De plus, la compatibilité avec les manettes de jeu externes et les améliorations constantes apportées par les développeurs de jeux contribuent à rendre les MacBook plus attractifs pour le gaming.

À lire également : notre comparatif des meilleurs pc portables gaming

Choisir entre acheter un MacBook et un PC portable dépend de plusieurs facteurs clés, tels que le système d’exploitation, le budget, les besoins spécifiques en termes de logiciels, et les préférences personnelles. Les MacBook, fonctionnant sous macOS, offrent un écosystème en parfaite synergie avec d’autres produits Apple, une interface utilisateur réputée pour sa simplicité et son efficacité, et sont souvent privilégiés pour leur design, leur sécurité renforcée, et leur performance stable. Ils sont particulièrement appréciés dans les milieux créatifs pour leurs logiciels dédiés et leur qualité d’affichage.

Les PC portables, fonctionnant majoritairement sous Windows, offrent quant à eux une plus grande flexibilité, une compatibilité étendue avec une vaste gamme de logiciels, des options de personnalisation plus poussées, et souvent un meilleur rapport qualité/prix, avec une diversité de modèles adaptés à tous les budgets et besoins, des jeux à la bureautique. La décision devrait donc se baser sur l’alignement entre ces caractéristiques et vos besoins spécifiques, que ce soit la créativité, la productivité, les jeux, ou la simplicité d’utilisation.

À lire également : notre comparatif des meilleurs PC portables Asus