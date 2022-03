La Radeon RX 6400 fait quelques passages dans Geekbench

La médiocre Radeon RX 6500 XT va bientôt avoir une petite sœur, la Radeon RX 6400. La nouvelle venue est en effet attendue dans le courant du mois de mars ; par contre, elle sera normalement réservée aux OEM. Voici un petit aperçu de ses performances avec quelques résultats dans Geekbench.

[GB5 GPU] Unknown GPU

CPU: AMD Ryzen 5 5600X (6C 12T)

Min/Max/Avg: 4581/4627/4624 MHz

Codename: Vermeer

CPUID: A20F10 (AuthenticAMD)

GPU: Radeon RX 6400

API: Open CL

Score: 40172, -71.8% vs RTX 3070

VRAM: 3.98 GBhttps://t.co/HkSs7Qix5y — Benchleaks (@BenchLeaks) February 27, 2022

Comme la Radeon RX 6500 XT, la RX 6400 hérite d’un GPU Navi 24. Elle possède toutefois moins de processeurs de flux / ray accelerators et a une fréquence Boost nettement inférieure. La carte possède toujours 4 Go de GDDR6 sur un bus de 64 bits, mais à 16 Gbit/s et non à 18 Gbit/s. Résultat, la bande passante mémoire plafonne à 128 Go/s. Enfin, la RX 6400 a un TBP bien plus restreint de 54 W. Vous pouvez retrouver un tableau comparatif en fin d’article.

ASRock prépare une Radeon RX 6400 Mini-ITX

Résultats Radeon RX 6400

Dans Geekbench, la carte graphique est installée sur une carte mère ASRock X570 Taichi ; elle collabore avec un processeur AMD Ryzen 5 5600X et 32 Go de DDR4. Le système fonctionne sous Windows 11.

Les scores Vulkan et OpenCL obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Résultat 1 Résultat 2 Résultat 3 Résultat 4 Vulkan Score Vulkan Score OpenCL Score OpenCL Score 34 749 37 673 40 172 40 417

Le score Vulkan moyen de la RX 6500 XT est de 37 435 points ; l’écart avec la RX 6400 est donc très faible. La GTX 1060 6 Go a un moyenne de 36 451 points, la GTX 1650 de 35 945 points.

Les choses se compliquent pour la RX 6400 face à la RX 6500 XT sous OpenCL. La RX 6500 XT a un score moyen de 52 362 points ; les GTX 1060 et GTX 1650 de 36 408 et 38 331 points respectivement.

À première vue, le principal intérêt de la RX 6400 réside dans son TGP de 54 W qui permet à cette carte graphique de se passer de connecteur d’alimentation. Malheureusement, comme la RX 6500 XT, elle devra se cantonner à des systèmes relativement récents en PCIe 4.0, sous peine de voir ses performances baisser.

Les iGPU Radeon 680M et 660M des APU Rembrandt à l’épreuve d’une quinzaine de jeux

Spécifications RX 6400

Carte graphique RX 6500 XT RX 6400 Architecture 6nm RDNA2 6nm RDNA2 GPU Navi 24 XT Navi 24 XL Processeurs de flux 1024 768 Infinity Cache 16 Mo 16 Mo Ray Accelerators 16 12 Fréquence jeu 2610 MHz 2039 MHz Fréquence Boost 2815 MHz 2321 MHz Vitesse mémoire 18 Gbit/s 16 Gbit/s VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 144 Go/s 128 Go/s TBP 107W 53W Performances FP32 5,77 TFLOPs 3,57 TFLOPs MSRP 210 euros OEM Date de lancement 19 janvier 2022 Mars 2022

Source : Tom’s Hardware US