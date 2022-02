ASRock prépare une Radeon RX 6400 Mini-ITX

En début d’année, AMD a officialisé deux cartes graphiques desktop, les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400, toutes deux équipées d’un GPU Navi 24. La première est commercialisée depuis le 19 janvier ; la seconde doit faire ses débuts en mars prochain mais en principe, elle sera réservée aux OEM. ASRock prépare une Radeon RX 6400 Challenger Mini-ITX. La société l’a enregistrée auprès de l’EEC (Eurasian Economic Commission) et publié les deux clichés ci-dessous.

C’est la première Radeon RX 6400 custom rencontrée jusqu’ici. Comme préconisé par le design de référence (ci-dessous), elle n’occupe qu’un seul slot. Il est malheureusement peu probable qu’elle atterrisse sur le marché DIY autre part que chez d’obscurs détaillants chinois.

TBP de 53 W

Si la Radeon RX 6500 XT a un TBP (Total Board Power) de 107 W, sa petite sœur est bien plus frugale avec un TBP de seulement 53 W. Elle n’a ainsi besoin d’aucun connecteur d’alimentation supplémentaire et se contente du slot PCIe.

Concrètement, la Radeon RX 6400 est une version tronquée de la RX 6500 XT, avec moins de cœurs ainsi que des fréquences GPU et mémoire rabaissées. Elle propose en effet 768 processeurs de flux et sa fréquence GPU Boost est donnée à 2321 MHz par AMD. En matière de VRAM, la Radeon RX 6400 hérite toujours de 4 Go de GDDR6, mais à 16 Gbit/s. AMD renseigne des performances FP32 de 3,57 TFLPOS. Pour la comparaison, elles s’élèvent à 5,77 TFLOPS pour la Radeon RX 6500 XT.

Carte graphique RX 6500 XT RX 6400 Architecture 6nm RDNA2 6nm RDNA2 GPU Navi 24 XT Navi 24 XL Processeurs de flux 1024 768 Infinity Cache 16 Mo 16 Mo Ray Accelerators 16 12 Fréquence jeu 2610 MHz 2039 MHz Fréquence Boost 2815 MHz 2321 MHz Vitesse mémoire 18 Gbit/s 16 Gbit/s VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 144 Go/s 128 Go/s TBP 107W 53W Performances FP32 5,77 TFLOPs 3,57 TFLOPs MSRP 199 dollars OEM Date de lancement 19 janvier 2022 Mars 2022

Source : VideoCardz