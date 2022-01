Radeon RX 6500 XT : PCIe 4.0 x4 et un prix de vente minimal fixé à 299 euros en France

Mardi dernier, AMD a présenté dix nouvelles cartes graphiques, parmi lesquelles la Radeon RX 6500 XT. Nous avons deux informations supplémentaires la concernant. La première, révélée par ASRock, est qu’elle utilise une interface PCIe 4.0 x4. La seconde, c’est qu’en dépit d’un MSRP de 199 dollars aux États-Unis, cette carte d’entrée de gamme débarquera en France à partir de 299 euros TTC chez les détaillants selon Cowcotland.

Pour illustrer les performances de la Radeon RX 6500 XT, AMD la pose en rivale de la GeForce GTX 1650 de NVIDIA. En pratique, cette référence se négocie actuellement entre 280 euros et 300 euros en France. À l’évidence, AMD et les détaillants ont décidé d’aligner les tarifs. Seulement le 27 janvier, doit aussi sortir une certaine GeForce RTX 3050 affichée, théoriquement, à 279 euros. Et sur le papier, celle-ci semble mieux armée que la Radeon RX 6500 XT, avec notamment ses 8 Go de mémoire GDDR6 contre 4 Go pour la carte graphique des rouges.

AMD dévoile ses processeurs Ryzen 6000 mobiles : le mariage des architectures Zen 3+ et RDNA 2

Une conversion dollars/euros qui passe de plus 10 euros pour la Radeon RX 6600 à plus 100 euros pour la RX 6500 XT

Concernant l’interface PCIe 4.0 x4, difficile de savoir si cette limitation a un impact sur les performances sans se référer à des tests indépendants. Réponse dans quelques jours, puisque la Radeon RX 6500 XT sera commercialisée à partir du 19 janvier. Ses spécifications, mises en perspective avec celles des Radeon RX 6600 XT, RX 6600 et RX 6400, sont à retrouver dans le tableau ci-dessous.

Référence RX 6600 XT RX 6600 RX 6500 XT RX 6400 Architecture 7nm RDNA2 7nm RDNA2 6nm RDNA2 6nm RDNA2 GPU Navi 23 XT Navi 23 XL Navi 24 XT Navi 24 XL Processeurs de flux 2048 1792 1024 768 Infinity Cache 32 Mo 32 Mo 16 Mo 16 Mo Ray Accelerators 32 28 16 12 Fréquence jeu 2359 MHz 2044 MHz 2610 MHz 2039 MHz Fréquence Boost 2589 MHz 2491 MHz 2815 MHz 2321 MHz Mémoire 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Vitesse mémoire 16 Gbit/s 14 Gbit/s 18 Gbit/s 16 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 256 Go/s 224 Go/s 144 Go/s 128 Go/s TBP 160W 132W 107W 53W MSRP 379 dollars / 379 euros 329 dollars / 339 euros 199 dollars / 299 euros OEM Date de lancement Août 2021 Octobre 2021 Janvier 2022 1er semestre 2022

Sources : Cowcotland, VideoCardz