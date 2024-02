La tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2022 est en promotion chez AliExpress

Il vous reste moins de 4 jours pour profiter d’une excellente offre actuellement disponible sur AliExpress. En effet, la tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2022 est en vente à moins de 135 euros dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une affaire à ne pas manquer !

La tablette Lenovo Xiaoxin Pad en promotion chez AliExpress

Jusqu’au 6 février à 8h59, vous pouvez vous offrir une excellente tablette à prix réduit chez AliExpress. La Lenovo Xiaoxin Pad 2002 profite d’une baisse de prix de 80 euros. Vous pouvez donc l’acheter pour la modique somme de 133 euros.

Cerise sur le gâteau, elle est livrée en seulement 3 jours depuis un entrepôt français. En plus, la livraison est gratuite. Que demande le peuple ?

Pour couronner le tout, vous avez le choix entre deux couleurs : bleu ou gris. À noter : il s’agit des versions disponibles les plus puissantes avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Vous l’aurez compris, c’est un excellent deal.

Une tablette complète et puissante à prix cassé

Quand on a un petit budget, il est souvent difficile de trouver des modèles de tablettes convaincants. Heureusement, Lenovo nous propose ici des caractéristiques intéressantes, même pour moins de 135 euros.

La Lenovo Xiaoxin Pad 2022 est ainsi équipée du processeur huit cœurs Qualcomm Snapdragon 680. Comme expliqué plus haut, le processeur est accompagné de 6 Go de RAM et on retrouve également un espace de stockage de 128 Go.

On profite d’un écran LCD TDDI de 10,6 pouces avec une résolution 2K (2000 x 1200 pixels), un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une bonne luminosité de 400 Nits.

Côté son, la tablette possède 4 hauts-parleurs stéréo ainsi qu’un port jack 3.5mm pour vos écouteurs et casques filaires. Pour ne rien gâcher, elle est compatible Dolby Surround S.

Pour la connectivité, on retrouve du WiFi 5 et du Bluetooth 5.1. On profite aussi d’une puce GPS.

L’autonomie n’est pas en reste avec sa batterie de 7700 mAh qui offre jusqu’à 12 heures en lecture vidéo. Et si jamais vous n’avez plus de batterie, pas de panique, vous pourrez utiliser la charge rapide 20W.

Pour finir avec la partie photo, on trouve à l’avant une caméra de 8 mégapixels, tout comme à l’arrière.