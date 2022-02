La version finale de Dying Light 2 comparée à celles présentées lors des E3 2018 / 2019

Les amateurs d’open world et de zombies peuvent satisfaire leurs appétences dans Dying Light 2 depuis le 4 février, jour de sortie du titre de Techland sur PC et consoles. Le jeu a bénéficié d’un temps de développement plutôt long : le studio avait dévoilé des premières séquences à l’E3 2018. Alors, comme pour The Witcher 3, Cyberpunk 2077, ou encore Metro Exodus, se pose la sempiternelle question : downgrade ou pas ? La chaîne YouTube Nick930 propose la vidéo comparative qui suit. Elle confronte des séquences présentées lors des E3 2018 et 2019 au jeu actuel (version PC, avec tous les détails à fond, y compris le ray tracing).

À notre humble avis, il semble assez délicat de répondre catégoriquement à la question ci-dessus. Tout ce que l’on peut dire, c’est que la direction artistique de la version finale de Dying Light 2 est très différente des premières versions. Clairement, les développeurs avaient des envies de verdure. Au-delà de ces transformations esthétiques, les anciens panoramas paraissent tout de même plus détaillés.

Le virus a gagné

Quoi qu’il en soit, à l’évidence, ces changements visuels n’empêchent pas les joueurs d’apprécier le FPS : ils sont environ 140 000 à y jouer sur Steam au moment où nous écrivons ces lignes.

Comme Dying Light premier, Dying Light 2 est jouable en solo ou en coopération. Voici le pitch : « Le virus a gagné. La civilisation est revenue au Moyen Âge. La ville, l’un des derniers grands refuges humains, est au bord de l’effondrement. Utilisez votre agilité et vos talents martiaux pour survivre et rebâtir le monde. Vos choix peuvent changer la donne. »

Vous pouvez consulter les configurations préconisées pour y jouer sur PC dans une précédente actu. Enfin, dans le cas où votre ordinateur ne répondrait pas aux exigences, sachez que le titre est aussi jouable par le biais du GeForce Now.