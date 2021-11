La version PC de Battlefield 2042 sera finalement agrémentée de ray tracing

Le prochain FPS de Dice, Battlefield 2024, paraîtra dans quelques jours : le 12 novembre pour l’accès anticipé (débloqué grâce aux éditions Gold ou Ultimate), le 19 novembre pour tous. NVIDIA communique depuis juin sur le fait que le titre profitera de son DLSS et de Reflex. Toutefois, jusqu’à présent, l’entreprise n’avait livré aucun indice concernant le ray tracing. Un silence assez surprenant étant donné que le précédent opus, Battlefield V, sorti en 2018, servait de vitrine au RTX. Nous voilà désormais rassurés : le ray tracing est bien présent sur Battlefield 2042, quoique partiel.

Dans un article publié hier, NVIDIA annonce que le jeu bénéfice de l’occlusion ambiante par traçage de rayons. Cette technologie « ajoute avec précision des ombres là où les éléments du jeu occultent la lumière, que ce soit entre un soldat et un mur, un char et le tarmac, ou le feuillage et le sol ». Afin d’illustrer les effets, la société a mis en ligne la vidéo ci-dessus et propose deux images comparatives.

40 minutes de gameplay sur la version PC de Battlefield 2042

Pas de ray tracing sur consoles

L’occlusion ambiante par traçage de rayons, ou RTAO pour Ray-Traced Ambient Occlusion, s’appuie sur le Microsoft DirectX Raytracing (DXR). Autrement dit, il est pris en charge par les cartes graphiques NVIDIA RTX mais aussi AMD Radeon RX 6000. En revanche, les technologies DLSS et Reflex restent bien sûr réservées aux RTX 3000 / 2000.

Par ailleurs, NVIDIA indique que le ray tracing se limite pour l’instant à la version PC du jeu. Les consoles de dernière génération, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, n’ont donc pas de support RT, en tout cas au lancement.

Pour en revenir à la version PC, si vous possédez une carte graphique NVIDIA, l’entreprise vous invite à mettre à jour votre système avec son dernier pilote pour une expérience optimale.

Enfin, pour savoir si votre ordinateur sera suffisamment performant pour faire fonctionner les jeux, les configurations officielles sont renseignées ci-dessous.