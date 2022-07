La version PC de FIFA 23 sera enfin current-gen

FIFA 23 sortira le 30 septembre prochain. Bonne nouvelle si vous êtes joueur PC, contrairement à ce que fait 2K avec NBA 2K23, cette version 2023 du célèbre jeu de foot sera – enfin – au même niveau que celle disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Les dernières éditions de FIFA sur PC se basaient toujours sur les versions old gen.

Pour ne rien gâcher, le jeu proposera du cross-play. Les joueurs PC pourront jouer avec ceux sur PlayStation 5 et Xbo Series X/S ; les joueurs PlayStation 4 et Xbox One seront également rassemblés, mais de leur côté.

Les 30 meilleurs jeux de sport de tous les temps

Un cross-play étendu à davantage de modes de jeu

La FAQ précise : « Après avoir testé le cross-play dans FIFA 22 pour les matchs amicaux en ligne et les saisons en ligne, nous étendons la disponibilité du cross-play à davantage de modes de jeu pour FIFA 23, tout en augmentant le nombre de plateformes incluses. Dans FIFA 23, le cross-play sera disponible pour les joueurs sur la même génération de plateforme. Les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia et PC de FIFA 23 seront compatibles entre elles, et les versions PlayStation 4 et Xbox One de FIFA 23 seront compatibles entre elles.

Dans FIFA 23, le cross-play sera disponible dès le lancement pour FUT Division Rivals (sauf Co-Op), FUT Champions, FUT Ultimate Online Draft, FUT Online Friendlies (sauf Co-Op), FUT Play a Friend, Online Friendlies, Online Seasons (sauf Co-Op Seasons) et le mode de jeu compétitif Virtual Bundesliga disponible pour les joueurs basés en Allemagne. Le cross-play est initialement activé pour tous les joueurs lors du premier lancement de FIFA 23, à condition que les paramètres de la plate-forme le permettent, et il peut être désactivé à tout moment […] ».

Crédit : EA Sports

HyperMotion 2

D’autre part, ce FIFA 23 profitera de la technologie HyperMotion 2 supposée simuler davantage d’animations réalistes qu’autrefois ; elle « permet à FIFA 23 d’offrir plus de 6 000 animations réalistes issues de millions d’images capturées lors de matchs à 11 contre 11 ».

Les autres nouveautés mises en avant par EA Sports sont, côté gameplay, un nouveau système de tir, et côté contenu, l’arrivée des clubs féminins.

Configurations minimales et recommandées

Le passage à une version current-gen ne rend pas le jeu excessivement gourmand sur PC. La configuration minimale renseignée sur la page Steam de FIFA 23 préconise un processeur Intel Core i5 6600k ou AMD Ryzen 5 1600, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 570 et 8 Go de RAM.

La configuration recommandée suggère une processeur Intel Core i7 6700 ou AMD Ryzen 7 2700X, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5600 XT, 12 Go de RAM.

Le titre occupera tout de même 100 Go d’espace disque.

Source : EA Sports