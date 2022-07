NBA 2K23 : ce sera encore la version old gen sur PC

À défaut de concurrence, la franchise NBA 2K reste la référence de simulation de basketball. Si vous envisagez d’acquérir le prochain titre, NBA 2K23, sur PC, sachez que ce sera la même version que celle destinée aux PlayStation 4 et Xbox One.

Crédit : 2K Games

Pour les jeux de sport, les joueurs PC ont souvent droit à un désagréable traitement de faveur : ils doivent souvent se contenter des versions old gen durant plusieurs opus après la sortie de nouvelles consoles. C’était le cas pour la version PC d’eFootball ou encore de FIFA 21 / FIFA 22. Pour justifier ce choix, les studios avancent parfois des arguments surprenants : dans le cas de FIFA 21 par exemple, EA expliquait que les PC n’étaient pas assez puissants pour faire fonctionner la version next gen de son jeu de foot…

Concernant NBA 2K, les deux dernières éditions PC ne sont pas calquées sur celles proposées sur PS5 et Xbox Series X / S : sur cette plateforme, NBA 2K21 et NBA 2K22 sont similaires aux versions PS4 et Xbox One. Et 2K Games a confirmé que la mouture PC de NBA 2K23 serait toujours basée sur la version console old-gen.

Guide d’achat des meilleurs PC gamer, quel ordinateur pour jouer acheter ?

Pas de crossplay non plus

Au moins, 2K Games a la décence de ne pas s’embarrasser d’une justification hasardeuse. Dans une FAQ, on peut simplement lire :

« Est-ce que la prochaine génération de jeux NBA 2K sera disponible sur PC et Switch ?

R : C’est un sujet qui passionne notre équipe, c’est pourquoi nous réfléchissons sérieusement à ce que notre franchise nous permettra de faire dans le futur. Pour l’instant, notre but est de vous assurer que NBA 2K22 est optimisé pour les nouvelles consoles (PlayStation5, Xbox Series X|S), tout en proposant une expérience inédite et innovante pour les joueurs sur les autres plateformes. »

Par ailleurs, celle-ci nous apprend que « le crossplay ne sera pas disponible entre les différentes consoles ou avec les PC ».

NBA 2K23 sortira le 10 septembre prochain. La page Steam ne renseigne pas encore les configurations minimales et recommandées pour y jouer sur PC.

Source : 2K Games